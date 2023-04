La importación de autos está paralizada

En lo que va de abril, la Aduana no aprobó el ingreso de ningún auto al país debido a la escasez de dólares.

La importación de autos se encuentra paralizada en la Argentina a raíz de la inestabilidad financiera y la escasez de dólares del Banco Central, que impide realizar operaciones por medio de la cotización oficial, según concesionarios. En lo que va de abril, no se aprobó el ingreso de ningún auto en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), de acuerdo con lo informado por el sitio especializado en el rubro automotor, Motor1 Argentina.

El SIRA, que lleva un año desde su puesta en marcha por el Gobierno, permite efectuar el pago al puerto de origen a través de distintos tipos de operaciones. Una con el dólar oficial del BCRA.

Habitualmente es un procedimiento que suele demorar, pero ante el escenario actual, que profundiza la falta de divisas norteamericanas de la autoridad monetaria nacional, el trámite se dilata aún más y está por alcanzar un mes sin generar la autorización para el ingreso de vehículos al país.

Esta situación afecta especialmente a los autos chicos y medianos, sobre todo a los que llegan importados de Brasil, aportan desde el sitio Motor1, ya que son modelos habituados a ingresar al dólar oficial para poder lograr un precio relativamente competitivo en el mercado argentino.

Ante este panorama, en los concesionarios predominan las unidades de producción nacional, que alcanzan desde hace más de un año casi el 70% de la oferta disponible.

Las trabas en la aduana también afectan a los consumidores embarcados en planes de ahorro, que deben esperar varios meses hasta que se apruebe el SIRA para obtener sus unidades, incluso en el caso de vehículos que ya fueron adjudicados por sorteo o licitación.

Las trabas burocráticas propiciadas por el delicado contexto económico no alcanzan mayoritariamente a los autos de lujo, ya que los mismos son ingresados a través de la opción del SIRA de "pagar con dólares propios".

En este caso, el comprador aporta sus divisas que deben estar declaradas y en cuentas bancarias con dólares en blanco. Aunque este método le escapa a la demora, no fue la excepción al nulo ingreso de vehículos al país durante lo que va del cuarto mes del año. (NA)