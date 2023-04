Massa convocó a un acuerdo de precios y salarios para estabilizar la economía

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con la cúpula de la CGT y referentes de los movimientos sociales en la sede de Hacienda, donde anunció que convocará a un acuerdo de precios y salarios por 90 días para estabilizar la situación económica ante la "corrida cambiaria". "Hay que dar certidumbre en precios y salarios", resaltó Massa al término del encuentro en un mensaje oficial y dijo que espera un "sendero de 90 días de estabilidad".

El líder del Frente Renovador sostuvo que hasta el viernes se concentrará en "estabilizar" la economía y, a partir del sábado, realizará la convocatoria a todos los sectores a una mesa de diálogo, donde también se incluirá a empresarios.

"De acá al viernes seguiremos trabajando en estabilizar los mercados y el funcionamiento macroeconómico, para convocar el fin de semana a los empresarios para trabajar juntos para dar un sendero de 90 días de estabilidad, para que la gente viva sin miedo y que sepa que el Estado cumple con su rol", argumentó.

En ese marco, el funcionario nacional precisó: "Una vez terminado el proceso de estabilización cuento con ustedes para sentarlos a la mesa junto con los empresarios para establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya las trampas que algunos vivos trataron de realizar sobre versiones, rumores y que lo que terminó haciendo es generar incertidumbre en la gente".

En ese contexto, el ministro de Economía consideró "inexplicable" que "haya intentos de aumentos de precios sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue", ya que "todos los que importan lo hacen con el dólar oficial", por lo que "no son aumentos por cuestiones de macroeconomía, sino por avivadas".

Por su parte, el triunviro de la CGT Héctor Daer garantizó el "apoyo" y la "confianza" de la central obrera en "todo lo que tiene que ver para generar las condiciones para nuestro pueblo" y sentenció: "No vamos a ser espectadores de un pequeño grupo de ? vivos".

"Queremos hacer un llamamiento a quienes no estuvieron en la especulación financiera pero sí en la remarcación de precios que, por el bien de todos, lo que tenemos que hacer, tienen que retrotraer los precios", pidió Daer al hacer uso de la palabra.

En diálogo con Noticias Argentinas, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, afirmó que "hay sectores que buscan forzar una devaluación" y advirtió: "Por más que no se concrete formalmente, sabemos que el traslado a precios está a la vuelta de la esquina".

"Tanto la CGT como los movimientos sociales le expresamos nuestro acompañamiento y respaldo ante lo que consideramos un intento de desestabilización. Vamos a fortalecer a nuestro Gobierno para que discuta con los formadores de precios y con el Fondo Monetario Internacional", enfatizó Menéndez.

Respecto de la reunión con Sergio Massa, detalló: "Fue un intercambio sobre la situación, cómo la veíamos y conocer los términos en que se está dando la situación de la discusión con el Fondo".

"Una señal hacia los formadores de precio de que no se va a permitir que se espiralice el proceso inflacionario sin justificación, ya que el dólar al que importan sigue siendo el dólar oficial. No hay motivos para que se remarque y que haya un salto en los precios", puntualizó.

Menéndez dijo que Massa está "tranquilo" y explicó: "Es una situación difícil, pero el Banco Central va a dar pelea. El acuerdo con el FMI tenía limitaciones para poder usar las reservas e intervenir, lo que lo limitaba y fue aprovechado por unos vivos para forzar una corrida sobre el precio del dólar".

"El ministro agradeció el acompañamiento. Vamos a seguir de cerca junto con la CGT para que no haya un aprovechamiento de la situación y se traslade a precios. Vamos a estar atentos a esa situación", manifestó.

Estuvieron presentes junto al ministro los referentes de la CGT Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Jorge Sola, José Luis Lingeri y Armando Cavalieri.

En tanto, por parte de los movimientos sociales participaron los dirigentes que también tienen funciones en el Gobierno, Emilio Pérsico, Chino Navarro y Daniel Menéndez. (NA)