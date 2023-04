Viotti cuestionó la demolición del SUM de barrio Barranquitas

Tras el reclamo de años, por parte del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo, el Municipio decidió derrumbar lo que quedaba del inmueble que hace un tiempo atrás albergaba el SUM de Barrio Barranquitas.

Consultado al respecto el concejal Leonardo Viotti, que llevó adelante la defensa y recuperación de este espacio para el barrio, expresó: “Primero abandonaron el lugar, dejaron que lo saquearan, que lo vandalizaran, que malvivientes lo utilicen como refugio y que otros lo hagan como basural y ahora el intendente decide simplemente derrumbarlo. Esto no puede quedar así, vamos a exigir que den explicaciones”.

Según refirió Leonardo Viotti, en esa demolición se van millones de pesos de los rafaelinos, en un momento económico donde no nos podemos dar ese lujo, menos desde el Estado.

“Un lugar que podíamos acondicionar para brindar un espacio de contención social, tan necesario en este sector de la ciudad, o disponerlo para reubicar las fuerzas de seguridad de las PAT, como habíamos propuesto, u otras alternativas que habían presentado diferentes instituciones, todo se descartó para que hoy la única realidad sea que quedó completamente destruido” agregó el concejal de JxC durante una visita a las "ruinas" del antiguo SUM junto al también integrante del bloque, Miguel Destéfanis.

“Lamentamos esta tremenda decisión política del intendente (Luis) Castellano y no vamos a dejar de demandar respuestas claras sobre estas definiciones que toman sobre espacios que son de todos los rafaelinos”, finalizó Viotti.