Atlético y Ben Hur, repartieron puntos

En la noche de ayer se puso en marcha la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el encuentro entre Atlético de Rafaela y Ben Hur, que terminó en empate 1 a 1.



El juego que se disputó en el predio Tito Bartomioli lo comenzó ganando la ‘Crema’ gracias al gol de Francesco Toldo, de penal, a los 27m del ST. Cuando se jugaban 4 minutos de la adición el ‘Lobo’ encontró la igualdad por intermedio de Diego López, a los 49 del complemento, también desde el punto penal. Previo, a los 45, la BH también había tenido un penal a su favor que ejecutó Barco y atajó Bergia.

En el encuentro de Reserva Atlético se impuso 2-0.



SIGUE HOY. La fecha tendrá continuidad en la noche de hoy con otros adelantos. El programa: 21hs Libertad vs 9 de Julio (Maximiliano Mansilla), Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales (Franco Ceballos), 21.30hs Peñarol vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez), 22.00hs Brown de San Vicente vs Sportivo Norte (Mauro Cardozo).



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad 16, puntos; Sportivo Norte 14; Arg. Vila 11; Dep. Tacural 8; Arg. Quilmes 7; Dep. Josefina 6; Dep. Ramona 6; Dep. Aldao 5; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión 15, puntos; Ben Hur 12; Peñarol 9; Atlético de Rafaela 8; Brown (SV) 8; Ferrocarril del Estado 7; Florida de Clucellas 6; Atlético María Juana 6; Arg. de Humberto 1.