Liga Profesional: se abre una nueva fecha

Comprometido en la zona de promedios del descenso, Platense se mide este jueves con Estudiantes de La Plata, que suma cinco fechas sin perder, en el inicio de la fecha 14 del torneo 2023 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se disputará desde las 20 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de TNT Sports.

Calamar perdió ante San Lorenzo (1-0) en la última jugada del partido y extendió la mala racha de dos derrotas y un empate que lo dejó en zona de descenso.

El equipo de Martín Palermo tiene los mismos puntos (104) que Sarmiento, que en simultáneo recibirá a Godoy Cruz en otra "final" por la permanencia, por lo que el resultado podría definir si termina la fecha junto a Arsenal en los últimos dos lugares de la tabla.

En cambio, el Pincha está en un buen momento ya que venció a Talleres de Córdoba por 1-0 en el estadio UNO y confirmó su levantada después de la derrota en el clásico platense en la octava fecha que significó la única del ciclo de Eduardo Domínguez.



JUEGAN EN JUNÍN



Sarmiento de Junín recibe hoy a Godoy Cruz en el Estadio Eva Perón desde las 20 horas por la fecha 14 de la Liga Profesional y con transmisión de ESPN Premium.

EL RESTO DE LA FECHA. Viernes 28/04: 19hs Newell's vs Argentinos, Huracán vs Arsenal, 21.30hs Atl. Tucumán vs River. Sábado 29/04: 14hs Vélez vs San Lorenzo, 16.30hs Gimnasia vs Tigre, 19hs Instituto vs Central Córdoba, Banfield vs Barracas, 21.30hs Boca vs Racing. Domingo 30/04: 15.30hs Defensa vs Colón, 18hs Independiente vs Belgrano, 20.30hs Talleres vs Rosario Central, 20.30hs Unión vs Lanús.



PRINCIPALES POSICIONES. River 33, puntos; San Lorenzo 27; Defensa y Justicia 24; Belgrano 24; Central 23; Lanús 22.



Las posibles formaciones:



Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino o Gastón Suso y Sasha Marcich; Vicente Taborda, Franco Díaz, Franco Baldassarra y Nicolás Castro; Ronaldo Martínez y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Jorge Rodríguez y José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.