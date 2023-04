ONG Florentina impugnó el pliego de un fiscal

Con una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, Lionella Cattalini, la ONG Asociación Civil Florentina de esta ciudad de Rafaela, impugnó el pliego de Carlos María Vottero propuesto por el Poder Ejecutivo como fiscal regional de la 5ta. Circunscripción judicial con sede en nuestra ciudad.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa se integra por 12 legisladores, en la que están representados los diversos sectores políticos, y corresponde a esta Comisión expedirse sobre las solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo para la designación de magistrados y funcionarios que lo requieran por la Constitución o las leyes de la Provincia.

Se recuerda que el nombre del fiscal Vottero fue propuesto por el gobernador Omar Perotti tras el rechazo en Asamblea Legislativa del pliego de Orlando Toniolo, y en principio, el pliego de Vottero será considerado en una nueva reunión de senadores y diputados convocada para el 11 de mayo.



SOBRE UN

CUESTIONAMIENTO

En la nota enviada por la ONG Florentina bajo el título «La Justicia es para las víctimas o la impunidad nos pone en riesgo a todas», ingresada el lunes y firmada por la titular de la asociación, Soledad Comini Borda, las firmantes cuestionan la actuación del fiscal en el caso conocido como "Violación en manada en Pilar", hecho ocurrido en la localidad del departamento Las Colonias en 2018.

Lo curioso de este caso es que se cuestiona a Vottero, cuando este fiscal recién acaba de hacerse cargo de este caso, luego de la jubilación de la anterior fiscal a cargo, a fines del año pasado, Dra. Angela Capitanio, extitular de la Sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela.



FLORENTINA

Florentina informa que es una asociación civil que trabaja con víctimas de violencia de género y pide que la impugnación sea considerada cuando se evalúe el pliego de Vottero. "El caso Pilar -dicen-, no es un caso más de violencia de género sino que configura un caso terrible, atroz porque la víctima era una menor de edad que fue abusada «en manada», es decir, una adolescente abusada por once adultos y un menor de edad, durante largas horas en la localidad de Pilar,", señaló Florentina en una publicación de El Litoral de Santa Fe.

La ONG también objeta "las dilaciones en torno al juicio que debía comenzar en diciembre pasado, pero, por 'maniobras' de los abogados defensores, se postergó para el pasado 3 de abril. En esa fecha el Fiscal solicitó suspenderlo nuevamente".

En este punto cabe consignar, que la reprogramación de la fecha de juicio oral, fue peticionada por la casi totalidad de los abogados defensores, en un primer momento, lo que fue rechazado; y finalmente, debido a una recomendación de una profesional psicóloga de la denunciante, y en resguardo de los derechos de la víctima, el fiscal solicitó la reprogramación de la fecha de juicio, lo que fue aceptado por un juez de trámite, y plasmado en un decreto, comentó el Dr. Marcos Barceló.



PLAZOS

La Comisión de Acuerdos recibirá impugnaciones a los dos pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo hasta el 8 de mayo al mediodía. Además de Vottero, propone a Martín Gabriel Riccardi como defensor regional de Rosario.

El 10 de mayo será la entrevista a ambos candidatos y al día siguiente está citada la Asamblea Legislativa. Una segunda convocatoria a la Asamblea está prevista para el 18 de mayo y en caso de no reunirse el 20 de mayo habrá aprobación tácita de los nombres elegidos.