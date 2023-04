Crisis en Colombia: Petro cambió a 7 de sus ministros

BOGOTÁ. - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cambió el miércoles a siete de sus 18 ministros, incluido el de Hacienda, en un reajuste de su equipo de Gobierno en medio de una crisis política generada por las dificultades en el trámite y aprobación de una reforma de la salud en el Congreso.

En el principal cambio, Petro nombró a Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda, en reemplazo de José Antonio Ocampo. Bonilla es economista, fue secretario de Hacienda de Bogotá durante la alcaldía de Petro, se ha desempeñado como docente universitario y actualmente era el director de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter.

"Agradezco al presidente y me comprometo a cumplir con las funciones del cargo", dijo Bonilla en su cuenta de Twitter.

"Mantendré estabilidad economía".

El peso COP=STFX cerró con caída de un 0,31% a 4.526 unidades por dólar. Pero tras el anuncio, en el mercado "next day", la divisa se desplomaba un 2,96% a 4.660 unidades por dólar. La bolsa y de la deuda pública también se desvalorizaron.

En la cartera del Interior el mandatario nombró a Luis Fernando Velasco en remplazo de Alfonso Prada, en el ministerio de Salud a Guillermo Alfonso Jaramillo para sustituir a Carolina Corcho y en el de Agricultura a Jhenifer Mojica para relevar a Cecilia López.

Además, Petro nombró a Yesenia Olaya en el Ministerio de Ciencia, a William Camargo en Transporte y a Mauricio Lizcano en el de Tecnologías de la Información. Otros ministros como el de Defensa, Minas y Energía y el canciller fueron ratificados.

Petro pidió el martes la renuncia a todo su equipo de colaboradores, después de que se suspendió en la Cámara de Representantes la sesión de debate de una controvertida reforma a la salud al no lograrse el quórum necesario por la amenaza de algunos partidos de la coalición de Gobierno de no aprobar el proyecto original.

"La coalición política pactada como mayoría ha terminado", anunció Petro el martes en la noche. El mandatario, el primer presidente de izquierda en Colombia, contaba con una coalición en el Congreso que le aprobó el año pasado una reforma tributaria, pero los partidos Liberal, de la U y Conservador anunciaron que no votarían la reforma a la salud propuesta por el Gobierno.



AGENDA DE CAMBIO SOCIAL

La de este miércoles fue la segunda ola de movimientos en el gabinete de ministros. A finales de febrero Petro reemplazó a sus ministros del Deporte, de Cultura y el de Educación, Alejandro Gaviria, este último por sus críticas a la reforma a la salud.

La coalición que apoyó a Petro desde su posesión hace casi nueve meses se debilitó por la negativa del mandatario a realizar modificaciones a la reforma a la salud, lo que en opinión de analistas podría dificultar la aprobación de otros proyectos presentados por el Gobierno para cambiar la legislación laboral y el sistema pensional.

Los jefes de los partidos Liberal, Conservador y de la U pidieron a sus congresistas votar en contra de la reforma a la salud, pero algunos legisladores rechazaron esa solicitud. (NA-Reuters)