¿Licitación de obras en el autódromo y las "500 Millas" de Turismo Carretera?

Por Víctor Hugo Fux



Con el interrogante del título, no queremos abrir el paraguas antes que llueva, pero de todos modos nos permite señalar que el mismo está relacionado con informaciones de una fuente confiable que recogió en las últimas horas LA OPINIÓN.

Obviamente, con el respeto que imponen las circunstancias y preservando la identidad de la persona consultada, estamos en condiciones de ofrecer algunos detalles referidos a un tema que se viene instalando desde hace un buen tiempo como un secreto a voces, más allá de no tenerse precisiones ni confirmaciones a nivel dirigencial.

No obstante, en algún momento, se llegó a reconocer que las gestiones estarían avanzadas para ejecutar una serie de obras necesarias y casi impostergables para la puesta en valor del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Uno de los escenarios más icónicos del deporte motor nacional, popularmente identificado como "Templo de la Velocidad", claramente, se debe adaptar a las nuevas exigencias que hoy plantea la actividad.

Una repavimentación de la carpeta asfáltica es poco menos que imprescindible para que las categorías más importantes de nuestro país y eventualmente las internacionales, sigan visitando el tradicional escenario del Club Atlético.

En ese aspecto y en más de una oportunidad, desde la ACTC se formuló una advertencia para que el trabajo se realice en el corto plazo. No fue la única inquietud planteada desde la entidad rectora del Turismo Carretera.

También se solicitó, en su momento, extender la superficie destinada a los boxes, hasta llegar a unos 300 metros lineales, respondiendo a la necesidad imperiosa de recibir a unos 100 autos, entre el TC y el TC Pista.

El ingreso a esa zona, por estrictas razones de seguridad, es otro tema que debe resolverse y que está en carpeta, además del traslado a un nuevo espacio de la técnica, que funcionaría hacia el norte del túnel de acceso a la zona interna.

También se construirían nuevos pabellones sanitarios y otras comodidades para el público, que responde masivamente ante las convocatorias de la institución cuando se presenta la categoría más popular del automovilismo doméstico.

Sobre el particular, siempre en el terreno de los trascendidos, en este informe podemos señalar que, de no mediar algún tipo de complicaciones, el llamado a licitación para ejecutar ese ambicioso programa de obras, se realizaría en el mes de mayo.

En caso de cumplirse con ese requisito preliminar en la fecha señalada, sería muy factible que, tras la respectiva adjudicación, los trabajos podrían iniciarse luego de la competencia que le otorgó la ACTC a la entidad rafaelina para el 11 de junio, en el marco de la séptima fecha de la Etapa Regular.



¿"500 MILLAS"?

Si existe una carrera que identificó mejor que ninguna otra al Club Atlético con su riquísimo historial automovilismo, fue las "500 Millas Argentinas", que se comenzó a disputar en el año 1926 y tuvo su última edición en 1975.

A lo largo de medio siglo, en diferentes circuitos y con algunas interrupciones, esa prueba fue una de las dos más importantes del automovilismo nacional, junto al Gran Premio Argentino de Turismo Carretera.

La referencia, obviamente, está referida a categorías nacionales, exceptuando por lo tanto a la Fórmula 1 Internacional y a las 300 Indy, esta última, con una sola realización, justamente en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

En varias ocasiones se mencionó la intención de reeditar esa carrera, con datos no muy precisos en cuanto a las máquinas que competirían. Está claro que el interés siempre existió, pero a raíz de las dificultades que aparecieron en el camino, nunca pudo hacerse realidad ese deseo de muchos dirigentes.

Ahora, la posibilidad estaría más cercana. Tanto que la voluntad de programarla no es un dato menor. Y hasta se estaría considerando una eventual fecha, que sería la del año 2024, nada menos que con la visita del Turismo Carretera.

La categoría, en los últimos tiempos introdujo variantes sustanciales en sus eventos, con formatos que están muy lejos de los históricos.

Largadas ordenadas mediante sorteos, cambios obligatorios de neumáticos y reabastecimientos de combustible, fueron algunas de las modificaciones introducidas.

La disputa de una prueba de larga duración -más de 804 kilómetros- en un circuito histórico, sería una buena opción para despertar una expectativa que podría superar todo lo imaginable. ¿Qué mejor lugar que Rafaela para llevarla a cabo? No hay otro. Y ese tema no admite ningún tipo de discusiones.

Por ahora, tampoco en este caso, se reconoce esa posibilidad. Sin embargo, no suena como una idea descabellada, ni tampoco como una opción a descartar.

En una categoría que se fue renovando para mantener encendida la llama de los fanáticos de la "máxima", como le gusta identificarla a la mismísima ACTC, organizar un evento de esas características sería lo más parecido a patear el tablero.