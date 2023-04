Martorano adelantó que son 15 mil los casos de dengue en la provincia

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, afirmó este miércoles que los casos de dengue en la provincia ya ascienden a 15 mil y aseguró que la enfermedad se propagó por una "realidad nacional e internacional" que tiene sus efectos también en Brasil, Paraguay y Bolivia, que tuvo un brote tremendo, y eso afectó en gran medida a la Argentina.

En ese marco, comentó que las provincias más afectadas por el dengue son "Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires, porque hay una realidad y es que el Aedes ya vive entre nosotros, por lo tanto lo que hay que hacer erradicarlo, que ya se viene trabajando, en el descacharrado".

"El aumento es real, tenemos más casos que en otros momentos y está relacionado también al cambio climático, al clima subtropical", y también al hecho de que "el mosquito Aedes ya está entre nosotros", afirmó, al tiempo que recomendó hacer una profunda limpieza de los domicilios para evitar que quede agua en algunos recientes.

La ministra de Salud provincial añadió la existencia este año de "más movimiento migratorio porque salimos de la pandemia y generó el ingreso del dengue por las personas que regresan al país con la enfermedad". En ese plano, añadió que existe un "sistema de registros muy mejorado a raíz de lo que fue el covid" y que eso permite ver la evolución del dengue, con unos 15 mil casos confirmados. También aclaró que el hecho de que hay casos que se están dando por nexo epidemiológico, lo que hace que el número sea mayor que en otras provincias, pero aclaró que "fue una decisión sanitaria para tener el número lo más ajustado posible, aunque sea alto".

La ministra Martorano recordó además que en caso tener síntomas como dolor de cabeza, fiebre y dolores articulares muy fuertes hay que consultar inmediatamente a un médico. Por otro lado, Martorano contó que la ministra de Infraestructura y Servicios Público de Santa Fe, Silvina Frana, "está en la casa" y se recupera bien, aunque aún no tiene el diagnóstico definitivo de su cuadro.

Cabe recordar que este jueves, el Ministerio de Salud de la provincia dará a conocer, como es habitual, un nuevo reporte epidemiológico, donde Sonia Martorano dará una conferencia de prensa en Rosario explicando nuevamente la situación actual en el territorio santafesino, mientras que el secretario de Salud, Jorge Prieto, habrá lo propio en la capital provincial para informar sobre los casos de dengue.



ANMAT APROBÓ EL USO

DE UNA VACUNA JAPONESA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el uso de una vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad, informó este miércoles el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria dijo en un comunicado que se trata de la vacuna TAK-003 y que el laboratorio japonés de referencia comenzará el proceso productivo para enviar el primer lote al país.

Esta vacuna se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue, mientras su forma de administración está compuesta por dos dosis que deben ser aplicadas con un intervalo de tres meses. "En un estudio clínico que incluyó a más de 20 mil participantes, durante 4,5 años, la vacuna demostró reducir un 84% las hospitalizaciones por dengue y un 61% los casos de dengue sintomático", indicó, por otra parte, un comunicado de prensa del laboratorio Takeda.

El Ministerio indicó que la TAK-003, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y posteriormente en la Unión Europea en diciembre del año pasado. Luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y recientemente ha sido también aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa). "La llegada de una nueva vacuna siempre abre una esperanza de prevenir una enfermedad y, fundamentalmente, de poder prevenir el impacto más grave de la misma, sobre todo aquellos casos que pueden requerir internaciones y poner en riesgo la vida. En relación con esta vacuna contra el dengue, lleva varios años de investigación y desarrollo que permiten confirmar su seguridad y eficacia, y puede ser administrada independientemente de que la persona haya tenido o no dengue previamente", sostuvo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Hospital Universitario Cemic.

"La evolución de la enfermedad causada por el dengue está relacionada con factores de la persona que se infecta y la manera que responde a la infección, el serotipo que infecta a la persona, y la consulta precoz", afirmó por su parte del doctor Eduardo López, Jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. "El estudio de la vacuna en el que se realizó un seguimiento por 4,5 años demostró una eficacia en prevención de dengue sintomático de 61% y en prevención de hospitalización por dengue de 84%. Son cifras de eficacia muy contundentes", agregó López.

Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, mantuvieron un encuentro con especialistas y expertos para analizar las diferentes vacunas aprobadas contra el dengue, o en vías de aprobación, así como estudiar las posibles recomendaciones de implementación de una vacuna contra esta enfermedad. De la reunión formaron parte representantes del laboratorio Takeda, del Instituto Butantan de Brasil y del laboratorio Sanofi-Pasteur, quienes presentaron una actualización de los estudios de fase III de sus vacunas contra dengue.

El grupo de expertos y autoridades sanitarias consideraron que, en base a los datos presentados, ninguna vacuna cumple función de bloqueo frente a un brote de dengue como el que tiene lugar actualmente en nuestro país. En ese sentido, coincidieron en que la mejor estrategia de prevención sigue siendo la participación de la comunidad con relación al control y eliminación de criaderos de mosquitos, así como el fortalecimiento de la comunicación de las medidas de prevención para evitar picaduras de mosquitos y el empleo de métodos de aislamiento vectorial (repelentes, espirales, mosquiteros).