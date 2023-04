Otro festejo en el podio para Martín Bertolaccini

El rafaelino Martín Bertolaccini volvió a destacarse el pasado fin de semana en oportunidad de realizarse la segunda fecha de la Champion Cup de IAM en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires.

En la prueba clasificatoria el piloto de esta ciudad se ubicó entre los seis mejores para tomar parte de las mangas que se disputaron el sábado.

En el parcial inicial, un toque lo complicó y tras un recargo terminó en el 12° lugar, mientras que en el segundo logró avanzar hasta el tercer puesto.

"Arrancamos bien en los entrenamientos. En la clasificación quedamos sextos, pero teníamos para más, sólo que no pudimos redondear una vuelta buena. En la primera manga quedamos terceros en pista, pero por un toque nos penalizaron y quedamos 12°. En la siguiente, peleamos para conseguir el tercer lugar. También teníamos para ir a buscar al puntero, pero no nos alcanzaron las vueltas para llegar a esa posición", dijo luego de la actividad sabatina.

La prueba de "calentamiento", en la mañana del domingo, volvió a mostrarlo rápido. En el Sprint, logró avanzar, al P3, pero un recargo lo relegó a la novena posición. En la carrera Final, dispuesto a no dejar que se le escape el podio, hizo una buena partida y fue acercándose a los primeros lugares. Finalmente, luego de las 14 vueltas que tuvo la competencia, le correspondió el P3 y el derecho al festejo en la ceremonia de premiación.

"El domingo lo empezamos bien en el warm up. En el Sprint tuvimos un toque y hundí la trompa. Había remontado, pero tuvimos el recargo y quedamos atrás. En la Final, largamos sexto y pude avanzar. Terminé 3° y cerramos un buen domingo, sumando muchos puntos", comentó el rafaelino luego de completar todas las instancias de este compromiso.

Estos fueron los resultados del fin de semana en el trazado capitalino:

Manga 1: 1° Tomás Roca; 2° Valentino Verdú; 3ª Ludmila Ibarra; 4° Joaquín Gorlero Pizzarro; 5° Mateo Vuyovich… 12° Martín Bertolaccini.

Manga 2: 1° Tomás Roca; 2° Valentino Verdú; 3° Martín Bertolaccini; 4° Joaquín Gorlero Pizzarro y 5ª Ludmila Ibarra.

Sprint: 1° Santino Chacón; 2° Tomás Roca; 3° Joaquín Gorlero Pizarro; 4° Vicente Aguilar; 5° Santino Sapia… 9° Martín Bertolaccini.

Final: 1° Tomás Roca; 2° Santino Sapia; 3° Martín Bertolaccini; 4ª Ludmila Ibarra; 5° Vicente Aguilar; 6° Santino Chaco; 7° Mateo Vuyovich; 8° Valentino Verdú; 9° Dante Amorelli y 10° Valentino Guarnieri.

Campeonato (extraoficial): Santino Sapia 55 puntos; Tomás Roca 49; Valentino Verdú 42; Santino Chacón 41; Joaquín Gorlero Pizarro 35; Dante Amoelli 33; Martín Bertolaccini 31; Mateo Vuyovich y Vicente Aguilar 27; Valentino Guarnieri 22; Bruno Bisceglia 20 y Valentino Manassero 19. (Fuente: E-Kart.com.ar).