Continúan a la baja las exportaciones de productos lácteos

Los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de marzo de 2023, indican que en el primer trimestre se comercializaron al exterior unas 92.687 toneladas, por un total de 363 millones de dólares, lo que representa una caída del 10,7% y del 6,5% respectivamente. En cuanto al equivalente de esta caída en litro de leche, el descenso fue del 11,8%, que implican un total exportado de 661 millones de litros, equivalente al 25,6% de participación en la producción total.

Si bien se trata de una publicación provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que se dispongan de los datos definitivos de la DNL-MAGyP, la tendencia es más que clara. La cadena láctea no atraviesa su mejor momento.

La distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para marzo de 2023, fue del 40,7% para leche en polvo; 27,8% para los quesos en sus diferentes pastas; 20,9% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); y 10,6% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

Según describe el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), “la variación intermensual de las exportaciones fue de -6,2% en volumen y de -6,6% en valor (mar/23 vs. feb/23). La variación interanual fue de -12,7% en volumen y -10,4% en valor (mar/23 vs. mar/22). En ambas comparaciones se puede visualizar la leve suba en volúmenes y en precios”.

En litros de leche equivalentes, para el periodo enero-marzo 2023 las exportaciones cayeron el 10,7% respecto a igual periodo y representaron el 25,6% de la producción total.

“El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.888 para marzo 2023, lo que implicó un incremento del 2,6% respecto a marzo 2022. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.849/ton”.

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó por: 36,7% a Brasil, 13,8% a Argelia, 6,6% a Chile, 4,9% a Rusia, 3,4% a Arabia Saudita, 3,3% a Estados Unidos, y a Uruguay 3,2%. El restante 28,1% a más de 10 otros destinos.