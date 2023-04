“INTA tiene un buen presupuesto, acorde a nuestro funcionamiento”

El Ing. Alejandro Longo estuvo en Rafaela, en su condición de director regional del INTA en la provincia de Santa Fe, para poner en funciones oficialmente al flamante jefe de la Agencia de Extensión Rural “Castellanos”, Ing. José Calcha. En la oportunidad, se refirió a varios temas que hoy interpelan a la institución: lo presupuestario y lo productivo, entre otros.

En relación a la asunción de Calcha, Longo expresó: “No hay dudas que para Rafaela y su región teníamos una deuda pendiente de poder normalizar el funcionamiento de la agencia de extensión Castellanos. Si bien acá está la Experimental, poner en funciones a un nuevo jefe de agencia es un hecho histórico que realmente venimos trabajando desde los últimos ocho años; no es que no veníamos trabajando en ello, sino que faltaba poner en funciones al jefe de la agencia y con esto estamos muy contentos porque sabemos de las capacidades de José Calcha, y tenemos muchas expectativas en cuanto al relacionamiento de la unidad con el territorio que involucra a esta agencia”.

PRESUPUESTO Y RECLAMO SALARIAL

El máximo directivo del INTA en la provincia respondió a La Opinión sobre la consulta de “cómo está el organismo en materia de presupuesto y actualización salarial. “El INTA es una entidad que depende de un organismo a nivel nacional y por eso hay que hacer algunas aclaraciones. Por un lado, hay un fuerte reclamo de los trabajadores del INTA con respecto al tema de los sueldos, donde en estos momentos hay un plan de lucha y se está trabajando para llegar a una recomposición; obviamente que lo apoyamos y es válido porque todos somos trabajadores del instituto”.

Por otro lado, “debemos hablar del presupuesto de la institución y en ese sentido, realmente los últimos dos años hemos tenido un buen presupuesto acorde a nuestro funcionamiento. Obviamente, siempre hay cosas que faltan, para inversiones nuevas y demás, pero el presupuesto tengo que decir que es razonable como para poder funcionar y poder atender parte de nuestras actividades estratégicas”, afirmó Longo.

En este sentido, el director regional señaló: “algo que no es menor, que seguramente pasa en otros lugares del país, pero que en Santa Fe está muy acentuado, es que nuestros profesionales están muy vinculados con la actividad privada y por ende con el financiamiento de diferentes líneas de trabajo, donde muchos consiguen recursos extrapresupuestarios para poder funcionar”.

Siguiendo con los recursos disponibles, Longo advirtió que, “en el caso de Rafaela, además cuentan con la Asociación Cooperadora de la Experimental (que funciona administrando las unidades comerciales como los tambos y la agricultura), que también genera ingresos y permite mejorar le funcionamiento de la institución, con todo ello, si bien no estamos en una situación ideal, tengo que decir que el presupuesto que se maneja es aceptable para todo lo que se hace desde aquí”.

LA SEQUÍA MÁS PROFUNDA

En otro de los tópicos abordados, uno ineludible es el tremendo golpe que está dando la sequía, donde el INTA con su red de técnicos y servicios profesionales, ha sido un factor clave en la consulta política del gobierno provincial para constatar los daños reales que ocasionó el clima en la presente campaña.

“Sin dudas Santa Fe fue la provincia más afectada por la sequía -enfatizó Alejandro Longo-. Venimos trabajando codo a codo con el Ministerio de la Producción haciendo los diagnósticos que llevaron a declarar la situación de Emergencia y Desastre Agropecuario en todos los departamentos de la provincia”.

En efecto, “realmente la situación es muy crítica, donde se está llevando adelante la cosecha de soja y también finalizada la recolección de maíz de primera, con rindes muy bajos y lamentablemente se está empezando a ver la consecuencia del impacto que tiene el sector agropecuario en la sociedad en general”.

Dijo el director que “basta con escuchar las noticias de la región y nacionales, que dan cuenta del profundo traspié económico que se genera en muchos rubros a causa de esta mala campaña. Por eso desde el INTA tratamos de acompañar de la mejor manera posible a los productores, como para que puedan iniciar nuevos ciclos”. Lógicamente, “hay situaciones económicas muy complicadas, pero alentamos a los productores diciéndoles que por suerte el fenómeno La Niña se ha corrido y van a empezar a restablecerse las precipitaciones en el corto plazo y a partir de allí, vamos a poder volver a producir. No hay que bajar los brazos, no queda otra", arengó el Ing. Longo.