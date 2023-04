El dólar blue no tiene techo y Massa salió a impedir que toque los $500

El dólar blue quedó ayer a un paso de tocar los $500, por lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó intervenir con todas las herramientas a su alcance para evitarlo. A pesar de la fuerte venta de bonos y reservas, no se pudo impedir que la divisa en el mercado marginal se opere a $495, 33 pesos por encima de la jornada anterior.

El Banco Central intervino fuerte en el mercado de cambios y Massa salió a confirmar que renegocia el anticipo de nuevos desembolsos con el FMI, que también habló de modificaciones en el programa con la Argentina.

Massa advirtió: "Vamos a usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina". Además, anunció una investigación judicial sobre presuntas maniobras especulativas, e incluso a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) enviaron inspectores a una compañía especializada en ofrecer productos en el mercado financiero, que hace 60 días había sido denunciada por la compra de bonos donde se presumían maniobras irregulares.

El titular de Palacio de Hacienda se reunió ayer por la tarde con su equipo económico y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, con el propósito de buscar los mecanismos necesarios para "aplacar la crisis económica" que transita la Argentina.

La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial llegó al 123,2%, el mayor nivel desde agosto del 2022, en una rueda en la que las cuevas porteñas realizaron pocas operaciones recién después del mediodía y en algunas provincias el blue alcanzó a cotizar en los $ 505.

La depreciación diaria del peso es de las más fuertes en nueve meses y la diferencia con el retrasado cambio oficial es de los más altos desde agosto último.

El BCRA terminó la rueda con compras por US$ 41 millones, menos del 50% del aporte del dólar soja, que este martes alcanzó los US$ 61,186 millones. En abril la máxima autoridad monetaria acumula compras por US$ 230 millones.

Los dólares financieros anotaron su novena suba y pese a los intentos del gobierno de frenar los dólares paralelos con una intervención con los bonos por orden del equipo económico, el contado con liquidación en la bolsa de comercio llegó al máximo histórico de $472 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 113,9%.

El MEP o dólar bolsa Bolsa cotizó a $ 459,44, después de haber alcanzado su máximo histórico nominal de $ 470,53 y la brecha con el mayorista llega al 108%.

El dólar sin impuestos subió hasta los $ 227,54, según el promedio de los principales bancos privados y en el Banco Nación llegó a $226 para la venta. El dólar Qatar se ofreció a $ 455,08 y quedó debajo del blue por primera vez desde su implementación, en octubre de 2022. El ahorro o dólar solidario operó operó estable a $374,45 y el mayorista, que regula BCRA cerró en $220,85 y en la semana subió $ 2,34 contra $ 1,84 de aumento registrado en idéntico lapso de la anterior.

En este escenario, los bonos de la deuda argentina se negociaban con caídas y el riesgo país supera los 2.700 puntos, un nivel que no alcanzaba desde octubre de 2022. Todos los tramos de la deuda argentina sufren fuertes caídas, en medio de la decisión del Gobierno de intervenir con reservas y títulos el mercado cambiario para atenuar la fuerte suba de la divisa norteamericana, que en el mercado marginal se encaminó a los $500 para terminar rondando los $490.

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las negociaciones con la Argentina al asegurar que "las conversaciones avanzan de manera constructiva". En medio de la escalada del tipo de cambio, voceros del organismo señaló que "el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa".

En esa línea, desde el FMI afirmaron que que "los intercambios entre las autoridades y el equipo del Fondo Monetario Internacional avanzan de manera constructiva". Una delegación del ministerio de Economía viajará este jueves a Washington para acelerar la renegociación del acuerdo con el FMI.



APOYO DE ORGANISMOS

En medio de la sequía de reservas, el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el cual ese organismo prestará 75 millones de dólares a la Argentina para la mejora en la provisión de servicios de agua potable en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, este miércoles se espera la firma de un contrato con el Banco Mundial (BM) para otro desembolso en favor de la Argentina. En ese caso, el aporte alcanzará los 200 millones de dólares.