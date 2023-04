Cámara Penal decidirá si recusa o no a los jueces Drivet y Fortunato

A partir de las 10.30 de la mañana de ayer, en una de las salas de la Oficina de Gestión Judicial en los tribunales penales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia oral y pública, donde en el marco de la causa en la cual “Emanuel” S. se encuentra imputado por un presunto abuso sexual, su defensa técnica, a cargo del Dr. Marcos Barceló, apeló la decisión del juez Matías Drivet de no apartarse de la causa, y por tal motivo fue recusado nuevamente en esta nueva instancia, donde tres jueces camaristas evaluaron la situación del juez Drivet y también la recusación pedida hacia la jueza Cristina Fortunato por el fallo de primera instancia donde decidió prorrogar 10 meses más la prisión preventiva de “Emanuel” S. quien ya lleva dos años en esa condición. Según lo establecido por la Ley 24.390 en cuanto a plazos de prisión preventiva, estos serán siempre de dos años, justificándose un año más sólo en casos extraordinarios.



LAS PARTES

Además del imputado y su defensor Dr. Marcos Barceló, formaron parte de esta audiencia y presidieron la misma los camaristas Cristian Fiz, Sergio Alvira y Enrique Álvarez de la Cámara Penal de la ciudad de Santa Fe quien participó de la audiencia de forma remota a través de Zoom.

Representando al Ministerio Público de la Acusación participó la fiscal Favia Burella, y por la Querella de las denunciantes la abogada del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Dra. Paola Pradolini y medios de comunicación.



LA AUDIENCIA

La audiencia de recusación duró casi una hora, y como punto saliente se destaca que el imputado “Emanuel” pudo explayarse, hacerse escuchar y argumentar un buen lapso de tiempo lo cual no es muy común en este tipo de audiencias.

Los dos jueces presenciales Sergio Alvira y Cristian Fiz siguieron el caso con mucha atención; pero tanto la fiscal del MPA Favia Burella y la querellante Paola Pradolini se mantuvieron firmes en su postura y se opusieron al pedido de recusación del juez Drivet.

Se recuerda que el juez Drivet fue denunciado por nueve mujeres del grupo Verdad y Justicia Rafaela por agravios públicos expresados por el magistrado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde trató a las mujeres que pedían justicia –con todo derecho por su hijo y esposo, "Emanuel" S.- de “fascistas; contradictorias y burdas”. Debido a esto, las mujeres denunciaron al juez por violencia de género en su contra, pidiendo la recusación del juez por esa parcialidad manifestada.



LA OPINIÓN DEL

ABOGADO BARCELÓ

Al término de la audiencia, el Dr. Marcos Barceló que representa a “Emanuel”, valoró lo que acaba de concluir, señalando que, “primero se recusó a la jueza de primera instancia [Cristina Fortunato] y luego al juez que entendía en esa recusación [Matías Drivet]. Lo que se hizo hoy (por ayer) es escuchar los argumentos de las partes, y se expresó el imputado, lo cual para mí es un elemento bastante importante, que los jueces escuchen de la propia boca del imputado sus propias argumentaciones con sus propios términos, y él tuvo la oportunidad de expresarse respecto de la inquietud y zozobra que le provoca que el proceso siga adelante con la participación de este magistrado [Drivet] que hoy está recusado.

“Es la primera vez que me toca participar con el juez Sergio Alvira –dijo Barceló-, si ya he estado con el juez Cristian Fiz, un magistrado muy prestigioso de la ciudad de Rafaela. En estas instancias es muy difícil que prevalezca la Defensa, porque la tendencia normal es mantener al juez natural en sus funciones. Pero tenemos argumentaciones muy fuertes, contextuales, no sólo por lo acontecido en este proceso, también en otros procesos, y por manifestaciones públicas del magistrado, que nosotros entendimos que había una sospecha muy fuerte de parcialidad por parte de este Juez, lo que vulnera una garantía constitucional que es la imparcialidad del Juzgador”, concluyó.



HABLÓ EL IMPUTADO

Como se señaló, el imputado en esta causa “Emanuel” S. pudo hacer su descargo y uso de la palabra durante la audiencia, de cuyas expresiones, por su tenor y profundidad sobresalen las siguientes:

* “Quiero manifestar mi desacuerdo con el Dr. Matías Drivet por los agravios y por muchas cuestiones, una de ellas llamarme básicamente ‘violador’ desde la primera audiencia, porque al tratar de ‘víctimas’ a personas en un proceso donde recién está empezando la investigación y decir que ‘yo voy camino a una condena’, además de que no tengo en el proceso ninguna posibilidad de demostrarme inocente”.

* “Los dos tweets [de los agravios] me parecen una falta de respeto total, no sólo para nosotros sino para cualquier ciudadano de Rafaela, que algún día quiera manifestarse. Está repudiando uno de los derechos constitucionales más importantes que tenemos nosotros, y riéndose y burlándose de la gente que los está ejerciendo".

* “Son gente que dejó de trabajar, que está sufriendo por sus familiares, que está peleando para pedir una justicia independiente. Una justicia justa, que se base en evidencias, en pruebas. No están pidiendo que yo salga libre de culpa y cargo porque me llamo 'Emanuel' S. Están pidiendo que se investigue”.

* “Los carteles a lo que hacían alusión, uno hablaba de la Dra. Cristina Fortunato, quien expresó públicamente ser feminista en sus redes sociales y no lo oculta, y está a cargo de causas de género. Me parece muy raro y muy poco serio de un magistrado. También un Juez que me dijo en la cara a mí, que es de misógino no creerle a la víctima y que una mujer no miente. Y pedirle a la fiscal solamente que investigue… ¿dónde están los mensajes fascistas, burdos y contradictorios? ¿Era necesario reírse y burlarse?¿Eso no es ejercer violencia psicológica, al menos? La violencia verbal de la que tanto se habla, ¿es violencia dependiendo de quien la ejerce, o es violencia siempre?”.

* “Agregar la palabra ‘perspectiva’ a la Justicia es muy grave y muy dañina. Porque la Justicia no debería ver quien tiene enfrente. La Justicia debería escuchar y basarse en las cuestiones que se muestran y se demuestran. Es muy triste sentir en dos años y dos meses que estoy preso, que nunca tuve oportunidad. Ver a un magistrado que cuando yo hablo se me ríe en la cara, ¿saben lo frustrante y degradante que eso es?”.

* “Dicen que nosotros estamos atacando a miembros del Poder Judicial… Si nosotros no tenemos nada contra los miembros del Poder Judicial… si yo no los conozco, nunca en mi vida los vi… y mi familia tampoco… ¿por qué vamos a tener algo personal hacia ellos?”.

* “Si hacemos esta recusación y estamos pidiendo Justicia es porque estamos mostrando lo que se dice en las resoluciones. Sin ir más lejos, en la última resolución, a mi me dijeron que tengo que tener 10 meses más una preventiva extraordinaria, ¿porque mi familia hace manifestaciones? ¿Qué cautelar ni preventiva si yo estoy preso y mi familia se sigue manifestando? […] ¿A dónde está lo que debe cautelar una medida preventiva? Yo lo siento como extorsión o castigo, y no como una medida para asegurar partes del proceso”, expresó “Emanuel” S. llamando a la reflexión y dejando sin palabras a muchos de los que escuchaban allí presentes.