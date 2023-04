La oposición presentó el frente 'Unidos para Cambiar Santa Fe'

La flamante coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, denominada también "Frente de frentes", tuvo ayer su presentación en la localidad costera de Cayastá donde representantes de diez partidos firmaron el acta fundacional del espacio que aspira a gobernar la Provincia a partir del 10 de diciembre próximo, para lo cual deberá vencer en las urnas al peronismo actualmente en el poder de la mano del rafaelino Omar Perotti.

Del acto participaron dos de los que buscan encabezar una fórmula, el radical de Evolución Maximiliano Pullaro, y la socialista Clara García, aunque no estuvo la tercera postulante, la radical Carolina Losada. De los tres, Pullaro es el único que ya confirmó su precandidatura, aunque Losada y García también formalizarían sus aspiraciones en la próxima semana. Incluso, se especula con que la senadora nacional iría acompañada en el binomio por el diputado nacional y presidente del PRO, Federico Angelini, como candidato a vice.

Las PASO en Santa Fe serán el 16 de julio y las propuestas de la oposición sacarán de allí una candidatura para competir contra el dirigente del PJ que finalmente sea elegido para suceder al gobernador Omar Perotti.

El nuevo frente amplio reúne a los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y del Partido Socialista, que lideró un espacio que gobernó la provincia entre 2007 y 2019. También de Encuentro Republicano Federal (el peronismo de Miguel Pichetto), la UCeDé, GEN y CREO (del intendente de Rosario, Pablo Javkin), entre otros.

“Nos propusimos celebrar esta plataforma de valores, proyectos y conductas entre muchas fuerzas políticas, para edificar los cimientos de un presente y un futuro mejores para todos sus habitantes. Por ello no es un pacto electoral, es un acuerdo político. Es la respuesta a una demanda ciudadana para poner en marcha otra vez la Provincia, para despertarla del sopor, la inercia, el oportunismo, la inacción, y desplegar así su potencial social y productivo”, dice el documento que firmaron todos los referentes partidarios, entre ellos el titular de la UCR y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien se llevó la lapicera utilizada.

La declaración incluyó una crítica directa al gobierno de Perotti. “El kirchnerismo ha encarnado y llevado adelante esa imposición cultural y política, y, para nuestro pesar, Santa Fe está gobernada actualmente por las mismas prácticas: gobierno nacional y gobierno provincial comparten un mismo signo partidario y una misma manera de gobernar. Esto ha estancado y frena cualquier posibilidad de cambio, desarrollo y crecimiento en nuestra querida provincia”, señala.

Tras conocerse este crítico documento sobre el gobierno de Perotti, el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, publicó un tuit a modo de respuesta. "CREO, UCR, PS, PRO, PDP, UCEDE, ERF, UNIR, UNO, GEN. No es un pacto electoral, no es un acuerdo político, es un rejunte de siglas. Del socialismo a la Ucedé, solo los une el antiperonismo", subrayó el ex funcionario de la Municipalidad de Rafaela.

Entre los participantes de este "hecho histórico" que fue la fundación de Unidos para Cambiar Santa Fe se encontraban los concejales rafaelinos, Germán Bottero y Leonardo Viotti -candidato a intendente-, los intendentes de San Vicente, Gonzalo Aira, y de Sunchales, Gonzalo Toselli, la concejal sunchalense, Carolina Giusti y los presidentes comunales de Lehmann, Lucio Beltramo, de Susana, Alejandro Ambort y de Humberto Primo, Mauro Gilabert, entre otros.

En este marco, la diputada provincial Clara García y los diputados nacionales Enrique Estévez y Mónica Fein coincidieron en que la nueva fuerza constituye “una respuesta a lo que la gente está reclamando para encontrar soluciones: la construcción de acuerdos que resuelvan cuestiones como la pobreza, la violencia, la inseguridad, la falta de vivienda y trabajo digno”.

“No podemos quedarnos opinando sobre lo que hacen los que gobiernan. Este frente es una alternativa para que la provincia recupere el rumbo”, afirmó Estévez, quien firmó el acta fundacional como secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, acompañado por unos 150 dirigentes socialistas de toda la provincia.

"En #Cayastá sentamos las bases de ´Unidos para Cambiar Santa Fe´. Con planes, decisión y equipos vamos a sacar adelante a la provincia, porque #SantaFePuede estar mejor en Seguridad, impulsar la Producción y el Trabajo, y recuperar la calidad Educativa", sostuvo por su parte Pullaro. Y agregó: "Nuestro compromiso es trabajar Unidos para Cambiar Santa Fe. Vamos a recuperar la capacidad de gestión en cada una de las áreas de gobierno, con decisión firme y planificación estratégica. Porque #SantaFePuede".

La elección de Cayastá para la presentación de este frente amplio santafesino fue por su carácter histórico: fue sede de la primera fundación de Santa Fe en noviembre de 1573. “Hoy también se funda aquí una nueva etapa”, explicó la locutora del acto que no tuvo oradores -dijeron que la foto era el mensaje- y en el que se cuidaron todos los detalles en defensa de la unidad, como el que no se exhiban banderas de distintos sectores.

Ahora llegará la campaña y quizás la pulcritud de los detalles en Cayastá pierda las formas en la lucha por los votos.