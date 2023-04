La emoción de Kurganoff: “Se me sale el corazón del pecho”

Diego Kurganoff se proclamó como nuevo presidente de Atlético de Rafaela, al imponerse en los comicios generales a Damián Sudano, de la lista opositora Identidad Celeste. De acuerdo con lo apuntado, 1591 asociados de los 2114 habilitados se acercaron al Lucio Casarín a sufragar en una jornada histórica para el elenco de barrio Alberdi y así renovar autoridades.

Un emocionado Kurganoff, se refirió a la elección, destacando la cantidad de socios que se acercaron a votar por este modelo de gestión y aseguró un club inclusivo y de puertas abiertas para todos.

“Ya todos lo saben, yo no puedo disimular la emoción, no puedo disimular la pasión, yo soy esto. Toda la vida sentí estos colores de esta manera. Llegar a este momento de mi vida con 48 años y ser presidente del club que uno ama, que uno soñó esto tantas veces, la verdad que se me sale el corazón del pecho, no puedo explicarlo con palabras”, apuntó Diego Kurganoff a la hora de afrontar a los medios tras el resultado de los comicios.



En relación al compromiso que mostró el socio en estas segundas elecciones en 116 años de vida, el directivo señaló: “Vinieron a votar por una idea de club que es la que teníamos nosotros y bueno, fue ampliamente favorecida por el voto del socio. Y creo que algo dice. El voto fue contundente, fue de la gran mayoría. Fue una victoria muy, pero muy importante, la cantidad de gente que vino a votar”.



Con respecto al alto % con el cual Por Más Atlético ganó las elecciones, Kurganoff indicó: “La diferencia entre una lista y otra habla de que el modelo que veníamos nosotros gestionando, que veníamos forjando, la empatía que teníamos con la gente hoy creo que llevó a ver esto acá, la emoción, la alegría, la cantidad de gente. Fuimos muy empáticos con todo y por eso se ven los resultados en la cancha”.



“Lo que nos hace más que ratificar el camino, lo que nos hace más que seguir pensando que éste es el norte y que nosotros tenemos que seguir, seguir sin cambiar, porque así lo vimos que estaba bien, porque los resultados están a la vista y porque la gente lo votó de esa manera”, añadió.



Y fue por más…”Las disciplinas apoyan, siempre estuvimos arriba de todos los problemas del club, de todas las disciplinas. Para nosotros el club no es fútbol profesional únicamente, es fútbol profesional y un montón de disciplinas, automovilismo y siempre estuvimos con ellos ante cada uno de los problemas y hoy este es el apoyo que ellos nos hacen a nosotros del modelo nuestro que nosotros venimos defendiendo”.



Por último, dejó un mensaje bien claro: “Esto es un club de puertas abiertas, siempre lo dijimos. Nosotros no somos los dueños del club. Hoy nos toca estar en este lugar porque el socio nos eligió. Están todos invitados, Damián (Sudano), todo el grupo de ellos, y todo el socio en general. Acá para trabajar, la verdad que hay lugar para todos, no hay ningún tipo de problemas con nadie, yo siempre lo dije, esto no es un tema personal, por lo menos de nuestro lado, y todas las personas que se quieran sumar están invitadas, están las puertas abiertas”.