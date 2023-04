¿Cuál es la edad de retiro ideal para la salud?

Nota I



Por Dana G. Smith (*)



NEW YORK. - En 1881, el canciller alemán conservador Otto von Bismarck, acosado por el auge de la ideología socialista, propuso un beneficio de jubilación nacional para apaciguar a las masas izquierdistas. Estableció que la edad sea a los 70 años. Sin embargo, en ese momento la esperanza de vida era de aproximadamente 40 años.

Von Bismarck renunció poco tiempo después de que se aprobara esta sanción, pero su legado permaneció y el beneficio de jubilación de Alemania -que se redujo a los 65 años en 1916- se convirtió en el modelo para muchas otras naciones. Cuando el presidente Roosevelt estableció la Ley de Seguridad Social en Estados Unidos de 1935, también eligió la edad de jubilación nacional a los 65 años, a pesar de que menos del 60% de los adultos estadounidenses tenían la esperanza de vida alta.

Sucede que la edad nacional de jubilación tanto en los Estados Unidos como en otros países del planeta, tiene su origen en algunas estrategias políticas. Comenzó como una ofrenda simbólica, accesible solo para los afortunados ciudadanos que lograban sobrevivir hasta bien entrada la vejez.

Sin embargo, hoy en día, son muchas más las personas que viven lo suficiente como para tener acceso a un fondo de jubilación nacional, a menudo durante años, incluso décadas. La expectativa de vida promedio en los Estados Unidos es de 76 años, y en muchos países europeos es aún mayor. La edad de jubilación nacional de los Estados Unidos, cuando se puede empezar a reclamar los beneficios completos del Seguro Social, ha aumentado mucho más gradualmente, a 67 años para las personas nacidas después de 1960.

En respuesta, varios países -más notoriamente Francia, donde la jubilación es a partir de los 62 años y la expectativa de vida de 82- se sigue debatiendo elevar dicha edad para tratar de compensar las presiones económicas del envejecimiento y asegurarse de poder mantener estos beneficios en el tiempo.

Desde un punto de vista económico, una edad de jubilación más tardía quizás beneficie el resultado final de todos. Pero dejando de lado las finanzas, ¿cuáles son las implicaciones mentales y físicas de aumentar la edad de jubilación nacional? Le pedimos a los expertos su opinión en la próxima nota.



(*) Periodista especializada en el tema salud de The New York Times.