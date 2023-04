Masivo abrazo de trabajadores municipales en la sede de Protección Vial y Comunitaria

En Bv. Yrigoyen al 421, sede de Protección Vial y Comunitaria de Rafaela, y tal como estaba pactado, se llevó a cabo en el mediodía de ayer una inédita y masiva movilización y concentración de trabajadoras y trabajadores municipales en reclamo de violencia de género y laboral que vienen sufriendo, desde hace mucho tiempo, en esa dependencia. Más que nada se trató de una histórica jornada de reflexión denominada "Por espacios de trabajos libres de violencia", organizada por el SEOM, el gremio que nuclea a los trabajadores municipales, en donde se convocaron alrededor de 400 personas entre empleados y público en general que se acercaron a acompañar los distintos reclamos de los empleados víctimas de estos abusos. Calificamos a este hecho como histórico para el municipio local, ya que nunca antes se había registrado una manifestación de esta naturaleza en la ciudad.

La convocatoria tuvo la finalidad de acompañar, visibilizar y renovar el compromiso de toda la comunidad en la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones, específicamente en los ámbitos laborales.

El evento tuvo una fuerte carga emocional, y los sentimientos inundaron el reclamo aflorando la imperiosa necesidad de construir un mundo más justo en el que no haya lugar para la violencia, el acoso, hostigamientos o abuso de poder y; por el contrario, haya más igualdad y oportunidades para todos y todas.

Allí se hicieron presentes delegadas y delegados, trabajadoras y trabajadores de toda la provincia, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, agrupaciones de mujeres y disidencias, concejales, autoridades y comunidad en general.

Las trabajadoras expresaron consignas referidas a las diferentes formas que asume la violencia en el ámbito laboral, y que evidencian la seriedad de las situaciones vividas: “obligar al personal a ejecutar tareas que menos caben su dignidad personal o profesional”, “obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas o elementos necesarios para concretar una tarea atinente a su puesto”, “hostigar o promover su hostigamiento psicológico por parte de terceras personas”, “amenazarla repetidamente”, “negarle injustificadamente y de manera reiterada cursos de capacitación que le son concedidos a otros”, “obstaculizar deliberada e injustificadamente, el desarrollo profesional, el ascenso en la carrera, o las eventuales mejoras en su situación laboral”, “incomodar, en forma persistente y reiterada, con palabras, gestos, bromas, comentarios irónicos o insultos, en razón de su desempeño laboral o profesional, género, orientación sexual, ideología, edad, nacionalidad u origen étnico, religión, estado civil, discapacidad, características físicas, situación familiar, social, económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción, discriminación o menoscabo es violencia laboral”.

Luego de la lectura del documento, la jornada finalizó con un abrazo simbólico al lugar, en claro apoyo y solidaridad hacia las trabajadoras víctimas de violencia, cuyo coraje en alzar la voz hizo posible el desenlace positivo de la situación.



"BASTA DE ESTE TIPO

DE MODUS OPERANDI"

Mientras tanto, Darío Cocco, el actual secretario general del SEOM, estuvo presente en la convocatoria acompañando a los trabajadores municipales, y en diálogo con la prensa manifestó que "eran muchas las denuncias que teníamos y no habíamos podido traccionar y los compañeros han tomado la determinación de generar esta medida gremial para visibilizar las problemáticas que teníamos en el área. Por suerte, creemos que el Departamento Ejecutivo, en una medida muy acertada, aplicó en forma inmediata el protocolo de violencia laboral y de género y suspendió momentáneamente por 30 días hábiles a los coordinadores del área hasta que se lleve a cabo toda la investigación sumarial con las compañeras y compañeros que han hecho todo este tipo de denuncias. Basta de este tipo de modus operandi y creemos que hoy es el momento realmente de quiebre para toda esta situación. El mundo ha cambiado, evolucionado como para poder generar lugares sanos de violencia y construir estos lugares tan importantes que es el trabajo". Por otro lado, el dirigente manifestó que "hay denuncias realizadas desde hace 5 años, y se tuvo que llegar a esta convocatoria porque

evidentemente no fueron escuchados en la medida que debían haber sido tomadas en cuenta. A partir de ahora en más, todas las denuncias tienen que ser investigadas. Inclusive estamos trabajando en un protocolo totalmente distinto, donde participen más instituciones, donde la organización gremial tenga una cabida importante, que ya lo estamos subiendo al Concejo. En estas horas va a ser tratado también, junto con un convenio colectivo de trabajo que toma en cuenta todo este tipo de cosas. Entendemos que la legislación laboral correspondiente al municipio tiene que evolucionar en una manera trascendente para no llegar más a este tipo de cosas".



"CONTENTOS Y ACOMPAÑADOS"

Por su parte, Anahí Raffaelli, secretaria adjunta del SEOM, fue una de las que encabezó la manifestación, y afirmó ante los medios que "estamos muy contentas, nos sentimos muy acompañadas y es lo que estábamos buscando, hacer una concientización masiva para que esto no se dé ni en esta área municipal ni en ninguna otra. Quedamos conformes con las medidas que tomó el Ejecutivo a partir de las denuncias se que hicieron públicas. Y era lo que buscábamos, que cada cual tenga un justo juicio y que las compañeras puedan trabajar tranquilas. Creemos que la medida fue la acertada, el hecho de separarlos del cargo a los 5 coordinadores e investigar mediante la Fiscalía todas las denuncias que hicieron nuestras compañeras". En tanto, Eloísa Torreano, secretaria gremial, fue quién leyó algunos discursos ante los presentes, y destacó que "desde que esto tomó estado público fueron apareciendo más denuncias. De hecho, hubo gente que ya no trabaja más en la Municipalidad, pero que trabajó en el área en cuestión, que también se acercó para denunciar algunas situaciones que tuvieron viviendo. En estos momentos, estamos trabajando con la abogada con perspectiva de género que tenemos en el sindicato, para que estas denuncias lleguen a instancias judiciales, ya que la idea es acompañar a las compañeras que puedan realizar esta instancia judicial pertinente. De considerarse de que sea culpable algunos de los involucrados, deberán quedarse quietos, porque el estatuto prohíbe que, con una causa cuando todavía no se cumplió la condena, puedan estar ejerciendo un cargo público".