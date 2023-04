Natalia Vera compitió en Canadá

La selección argentina de pista tomó parte entre el jueves y domingo pasado en Milton, Canadá, de la tercera y última etapa de la Copa de las Naciones UCI. Con el rafaelino Daniel Capella como uno de los entrenadores, junto a Walter Pérez, fue integrante la velocista Natalia Vera, representante también del Club Ciclista de Rafaela.

En su primera jornada de participación intervino en la prueba de velocidad donde se clasificó en el puesto 22 con un tiempo de 11s 152/1000, mientras que la bonaerense Valentina Luna se ubicó 28 con 11s 541. En el primer Heat, la santiagueña oriunda de Beltrán y radicada hace varios años en Rafaela, no pudo con la polaca Nikola Sibiak y Luna fue eliminada por la china Yulu Jiang.

Luego, el domingo culminó su intervención en la pista canadiense en la prueba del keirin donde no pudo clasificar en su Heat y luego quedó segunda en el repechaje, no logrando pasar a semifinales.

En la Copa de las Naciones, que otorga puntaje para los Juegos Olímpicos y Mundial, intervienen los mejores ciclistas a nivel mundial. Más allá de los resultados fue otra valiosa experiencia para Nati Vera, que el mes pasado fue protagonista de un evento similar en El Cairo, Egipto.