Un arquero rafaelino campeón en La Pampa

Radicado desde hace siete años en La Pampa, Osvaldo Yori se ha ganado un lugar importante en el afecto de los hinchas de Estudiantil de Castex. El arquero rafaelino fue decisivo el domingo pasado en la obtención de la Copa Provincial (un similar a la Copa Santa Fe nuestra, muy importante en ese territorio) al derrotar en definición por penales a All Boys de Santa Rosa 4 a 3, luego de empatar 2 a 2 los 90 minutos reglamentarios.

La figura del ex arquero de Ferro, Atlético Rafaela, 9 de Julio y Atlético Uruguay fue trascendente en los tiros desde el punto del penal, conteniendo dos disparos. Y de esta manera le dio la clasificación a su equipo para el torneo Regional Amateur 2023/24 del Consejo Federal.

Cabe acotar que fue la segunda conquista de Yori con esta escuadra, ya que en 2017 fue protagonista cuando su equipo fue campeón pampeano luego de 38 años.

La particularidad del partido que definió el título es que tanto Estudiantil como All Boys cumplieron 100 años el mismo día del encuentro, siendo entonces la alegría completa para el equipo de Yori. Los hinchas de Estudiantil recibieron con una gran caravana a los campeones.

Eduardo Castex es una pequeña ciudad de alrededor de 10.000 habitantes, dedicada fundamentalmente a las explotaciones agrícolas y ganaderas, cuyos habitantes tuvieron una alegría en el fútbol ante uno de los equipos importantes de Santa Rosa, la capital.