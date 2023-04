La IGJ ordena a la CAB reincorporar a Santa Fe

Habiendo sido notificada de la Resolución Nº 325/2023 dictada por la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual deja sin efecto la expulsión de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe ad referéndum" de la Asamblea General Extraordinaria que se convocaría exclusivamente a tales efectos y la Asamblea General Extraordinaria convocada para el 28 de abril de 2023, la Confederación Argentina de Básquetbol comunicó ayer que "la Resolución Nº 325/2023 no se encuentra firme y la CAB interpondrá el respectivo recurso de apelación previsto por la normativa vigente, y eventualmente, acudirá a la Corte Suprema de Justicia para su revisión".

Según la CAB, "la decisión administrativa de la IGJ es inconstitucional y arbitraria por cuanto desconoce el ámbito constitucional protegido del derecho de asociación respecto de garantizar que sea el pueblo del básquetbol argentino el que decida, en última instancia, a través de una Asamblea General la situación de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe".

Recordemos que la "la Inspección General de Justicia, de jurisdicción Nacional, dio a conocer este lunes la resolución número 000325 del 24/4/2023 firmada por el Inspector General de Justicia Dr. Ricardo Nissen en la que se resolvió que la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe debe ser reincorporada de inmediato como afiliada de la Confederación Argentina de Básquet".

La CAB mencionó, en otra parte de su comunicado, que "la Federación de Santa Fe no modificó su Estatuto social para adaptarlo al Estatuto social CAB tal como lo exige su art. 105, no realizó elecciones de autoridades en el marco del Estatuto social reformado, no se incorporó al Sistema de Registración Digital (SIREDI), no cumple con el “Régimen General de Transferencias", entre otros puntos que reclama.