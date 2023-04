Relanzaron el programa Hogar 2023 de ANSES

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, anunciaron ayer el relanzamiento del Programa Hogar, de la Secretaría de Energía, que subsidiará el 80 por ciento del valor de la garrafa de gas a los hogares de menores ingresos.

Quienes sean titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), o cobran una jubilación o una pensión y ya accedían al programa, no deberán inscribirse nuevamente. .

Los interesados en hacerlo que viven en una localidad con cobertura de gas, tendrán que presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con conexión de gas.

Por otro lado, si una persona o su conviviente solicitó el subsidio por Segmentación Energética no podrá acceder al subsidio por garrafa del Programa Hogar.

El Programa Hogar entrega un subsidio directo y mensual establecido por la Secretaría de Energía que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos. Para anotarse al Programa Hogar, todos los interesados deben tener actualizados sus datos personales y familiares en ANSeS.

Pueden acceder a esta asistencia todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a:

-Dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

-Tres SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

-2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país.

-4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

En el caso de los monotributistas, de acuerdo con las siguientes categorías:

-Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive).

-Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).

-En la Patagonia, hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive) y hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive).

Para anotarse al Programa Hogar es necesario ingresar a Mi ANSeS con la Clave de la Seguridad Social en la página oficial del organismo previsional o bien con un turno previo en una de sus oficinas. (NA)