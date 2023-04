Nacerá Unidos para Cambiar Santa Fe y morirá el exitoso Frente Progresista

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. - Este martes en Santa Fe La Vieja, Cayastá, Departamento Garay, donde un 15 de noviembre de 1573 Juan de Garay fundara lo que a posteriori sería nuestra Provincia de Santa Fe, 10 partidos políticos presentarán en sociedad la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, dando por finiquitado el Frente Progresista Cívico y Social que gobernara por 12 años la Provincia.

Políticamente en el complejo turístico Punta Arenas, este mediodía del 25 de abril del 2023 se le extenderá el certificado de caducidad al exitoso durante 12 años (2007-2019) Frente Progresista Cívico y Social, que tuvo su antecedente electoral con la Alianza Santafesina, creada en el año 1995 por los caciques de aquel entonces Guillermo Estévez Boero (PS), Horacio Usandizaga (UCR) y Alberto Natale (PDP), y que luego en el año 2007 diera paso al Frente Progresista Cívico y Social (con un debut electoral en las intermedias del 2005) que destronó al peronismo luego de 24 años en el poder.

El flamante frente triunfante estaba integrado por el Partido Socialista, GEN, Unión Cívica Radical, Movimiento Libres del Sur, CC-ARI y el Partido Demócrata Progresista.

Carlos “Facha” Fascendini, quien fuera presidente de la UCR en el año 1995 cuando comenzaba todo, reflexionó ante LA OPINIÓN señalando que “este nuevo frente es otro triunfo de la política que una vez más pudo construir un programa común para recuperar la Provincia de Santa Fe”.

Fascendini reconoce que “esto es una enmienda del error que cometimos en el año 2019 donde los radicales fuimos divididos, y eso posibilitó el triunfo del peronismo”; a la vez que calificó como “una decisión inteligente la voluntad de todos los partidos y sus autoridades de construir un programa de gobierno para salir adelante, porque no solo hay que ganar, sino gobernar, como lo hicimos exitosamente durante los 12 años de vigencia del FPCyS”

Por su parte, el actual titular de la UCR, Felipe Michlig, nos hizo saber su “orgullo por haber sido parte de un proyecto político que gobernó la Provincia durante doce años, y que naciera precisamente en la casa de Carlos Fascendini en Esperanza; el mismo orgullo que siento ahora por ser parte del nuevo momento fundacional que estamos transitando”.

Michlig coincide con su antecesor en que se perdió la Provincia en el 2019 “por errores propios que terminaron en divisiones”, revelando que en el 2019 se juramentaron unir a la UCR “con Carlos Fascendini a la cabeza”.

“Felipe” contó que cuando él asumió al frente del Comité Provincia de la UCR se puso como meta unir a todos los partidos políticos que piensen que “otra Santa Fe es posible” con diez partidos, que lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en un programa de gobierno”.

Michlig naturalmente aspira a que “después de 60 años en que la UCR tuvo un gobernador radical (Aldo Tessio) volvamos a tener otro gobernador correligionario”.



EL INICIO DEL PROYECTO

Hace casi dos años que Felipe Michlig y el socialista Rubén Galassi comenzaron la epopeya de persuadir a sus compañeros de ruta para construir un gran frente político que contuviera a Juntos por el Cambio y otros partidos que no formaban parte de la antigua coalición, para darle batalla al peronismo gobernante, a sabiendas que al final del camino siempre terminan “unidos en la diversidad”.

Felipe Michlig se encargó de bajar el mensaje a sus correligionarios, mientras que Rubén Galassi hizo lo propio con los compañeros del socialismo, seguramente comenzando por el titular partidario Guillermo Estévez (hijo del creador de la Alianza Santafesina), Clara García (la diputada viuda de Miguel Lifschitz), Antonio Bonfatti, Joaquín Blanco, entre otros dirigentes del Partido de La Rosa.

Mientras tanto, el presidente del PRO santafesino Cristian Cunha se abocó también a la difícil faena de construir la argamasa del nuevo frente.

Los intendentes Pablo Javkin de Rosario y Emilio Jatón de Santa Fe fueron consultados e invitados, y ambos dieron la conformidad para comenzar las febriles rondas de diálogos, enviando a sus representantes a las reuniones.

Suponemos que a Felipe Michlig le resultó más sencillo convencer a sus compañeros de ruta, pues la mayoría del radicalismo parlamentario (senadores y diputados) ya simpatizaban con Juntos por el Cambio (ex Cambiemos), pero al militante socialista la sola idea de formar familia con el PRO seguramente le habrá producido urticaria.

Ambos partidos tenían en claro un objetivo: retomar el poder en la Provincia, y si el PS (o algún sector radical) jugaba “por afuera” esos votos que obtuvieran serían piedras preciosas para el justicialismo.

Una vez cavados los cimientos entre radicales, socialistas, el Partido Demócrata Progresista y el GEN (los fundacionales de hace dos décadas atrás) comenzaron las reuniones con los demás integrantes de Juntos por el Cambio para edificar el nuevo frente: ERF, UCeDe, UNIR, UNO, CREO, PRO hasta llegar al pasado miércoles 19 en que le pusieron nombre a la naciente criatura política: Unidos para Cambiar Santa Fe.

En el camino perdieron a la Coalición Cívica, que por decisión de su fundadora Elisa Carrió decidió no seguir formando parte del nuevo “frente de frentes”; pero se agregará Republicanos Unidos de López Murphy, y quizás algún otro sector.

Hoy en Cayastá, tal como reza el slogan del flyer invitación, tendrá lugar el acto fundacional de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La casa está construida; ahora hay que revestirla y amueblarla con las precandidaturas.