La Provincia recupera el servicio de gas en escuelas santafesinas

El gobierno de la provincia, a través de Ministerio de Educación, avanza en la recuperación del servicio de gas en escuelas santafesinas, tarea que requirió una inversión superior a los 600 millones de pesos, entre enero 2022 y el presente mes de abril de 2023. Actualmente, de las 555 escuelas donde inicialmente se cortó el suministro, restan 31 establecimientos que aún están en obras, con una concreción de entre el 50 y el 90 por ciento.

Al respecto, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, señaló que “recuperamos el servicio de gas natural en 524 escuelas, que representan más del 90% del total, y en este proceso se incluyeron obras de gas nuevas, beneficiando a instituciones que no contaban con ese servicio”.

Y sumó: “Es decir, no solo arreglamos lo que estaba en deficiencia, sino que incorporamos escuelas que no contaban con el servicio, tal como nos encomendó el gobernador Omar Perotti. Esta intervención es inédita y el procedimiento de reconectar el suministro y a la vez generar, en muchos casos, los planos de tendido de gas, es histórico para Santa Fe”.

Al respecto, Cristiani precisó que “esta es una mirada estratégica sobre el crecimiento al interior del edificio escolar, porque a partir de las obras encaradas vamos a dejar las redes de gas conectadas, con toda la planimetría ordenada y oficialmente aprobada por Litoral Gas”.



NORMAL SUMINISTRO

Cabe recordar que, en forma simultánea a la apertura de actividades con la disminución de la transmisión viral del Covid-19, la empresa privada distribuidora del servicio de gas en la provincia de Santa Fe inició un proceso de inspección en edificios escolares para adecuar las redes a los nuevos protocolos de seguridad, dispuestos luego de la trágica explosión ocurrida en una escuela de la provincia de Buenos Aires en el año 2018.

En ese contexto, se inspeccionaron 945 edificios que dieron como resultado la interrupción del servicio en 555 escuelas ubicadas en las Delegaciones Regionales de Educación III (Rafaela), IV (Santa Fe), VI (Rosario) y VII (Venado Tuerto). Ante ese panorama, la gestión provincial inició un proceso destinado a la reconexión y puesta a punto de todas las redes de gas en escuelas, incorporando y ampliando no sólo el tendido, sino también la planimetría respectiva de acuerdo a las nuevas normativas vigentes.

En ese marco, la secretaria de Gestión Territorial Educativa detalló los pasos iniciales del plan de recuperación de gas. “En una primera etapa se priorizó a instituciones que tenían comedor escolar y, dentro de ellas, a las que eran proveedoras de otras escuelas. Y, en esta instancia, también se proveyó de artefactos eléctricos para mantener el servicio de copa de leche”.

Por último, la funcionaria precisó que “la intervención del Estado santafesino para dar una solución definitiva al normal suministro del servicio de gas en edificios escolares es posible porque los recursos estuvieron y están siendo otorgados en tiempo y forma en función del esfuerzo presupuestario que hizo la provincia para garantizar la provisión en edificios seguros, encuadrados en la normativa vigente y con la traza de planos aprobada”.

Y concluyó: “Para potenciar y hacer efectivos los procedimientos de recuperación del servicio en escuelas, el Ministerio de Educación conformó un equipo de seguimiento teniendo en cuenta la complejidad de la situación, que se integró con técnicos de la cartera educativa, de la empresa estatal Enerfé y personal del Ministerio de Desarrollo Social, quienes visitaron las instituciones educativas involucradas, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, para subsanar otros inconvenientes derivados de la posible pérdida del suministro”.