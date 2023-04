Los socios de Atlético tienen la decisión

Por segunda ocasión en once años, la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela tendrá este martes un acto eleccionario para elegir las autoridades que la conducirán durante el próximo mandato.

Como en 2012, habrá dos listas. Por Más Atlético, con Diego Kurganoff (actual vice) como candidato a presidente por el oficialismo y la oposición, Identidad Celeste, con Damián Sudano como el elegido para reemplazar en el cargo a Silvio Fontanini, por los próximos dos años. Las opciones en cuanto a los máximos candidatos son claras en cuanto a una trayectoria dirigencial muy ligada al fútbol, primordialmente, pero que durante toda la campaña estuvieron haciendo hincapié en las diferentes disciplinas del club, apostando a generar la simpatía de todo el caudal societario de la institución.



EL PRIMER PASO

Anoche fue la apertura formal de la Asamblea -con 301 socios asistentes- en la sede de la entidad, donde se dio lectura y consideración del Acta anterior -aprobada- y se cumplió con el trámite formal no existiendo impugnaciones de las listas.

En el tercer punto, elección de nuevas autoridades, hubo debate El Apoderado de la Lista Identidad Celeste solicitó que conste en Acta la posibilidad de la impugnación del Acto Eleccionario, ya que consideran no deben votar los Socios Activos de 18 a 21 años. Luego de la respuesta del presidente Silvio Fontanini, se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 25 de abril a las 9:00, donde comenzará la votación en el Estadio Arq. Lucio Casarin, donde se constituirán 8 mesas. Los socios habilitados para votar son 2.114.

El comicio se extenderá desde las 9 hasta las 20.30. Una vez finalizado el acto eleccionario, y realizado el escrutinio de votos correspondiente, se reanudará la Asamblea a las 20 del 27 de abril, para la proclamación y asunción de las nuevas autoridades.

El jueves también se pondrá a consideración el resto de los puntos del Orden del Día, entre ellos el balance del último ejercicio y el proyecto del Estadio Multipropósito en las inmediaciones del autódromo.



TODOS LOS NOMBRES

Por Más Atlético: Presidente: Diego Kurganoff. Vicepresidente 1º: Silvio Fontanini. Vicepresidente 2º: Andrés Boidi. Secretario: Adrián Steinaker. Pro-Secretaria: Paola Braga. Tesorero: Cristian Canello. Pro-Tesorero: Leandro Intelangelo. Vocales Titulares: Franco Chiarella, Alejandro Zeballos, Rodrigo Granero, Ricardo Castro y Mauro Gagliardo. Vocales Suplentes:Adrián Sanmartino, Matias Gentinetta, Gastón Mondino, Gabriel Stoffel, Stella Aranda. Junta Fiscalizadora Titular: Edgardo Allochis, Claudio Volta, Daniel Anghilante. Junta Fiscalizadora Suplente: Juan José Pietrobon, Daniel Cravero, Gustavo Riboldi.

Identidad Celeste: Presidente: Damián Sudano. Vicepresidente 1º: Pablo Ricotti. Vicepresidente 2º: Francisco Paravano. Secretario: Daniel Gino. Pro-Secretario: Gabriel Sara. Tesorero: Ricardo Ricotti. Pro-Tesorero: José M. Casco. Vocal Titular: Gabriel Carlucci, Corina Vecchioli, José Williner, Marcelo Riberi, Alejandro Bonvicini. Vocales Suplentes: Leandro Arietto, María E. Muriel, José Ingaramo, Iván Gutiérres, Fernando Colomba. Junta Fiscalizadora Titular: Carlos Martino, Mauro Del Bono, Leonardo Leiggener. Junta Fiscalizadora Suplente: Lelia Chiapero, Héctor Chiapero, Hernán Gatius.



EL RECUERDO DE LA PRIMERA VEZ

La del 26 de abril de 2012 fue la primera contienda electoral en los -por entonces- 105 años de Atlético de Rafaela. La lista "Corazón Celeste" liderada por Ricardo Tettamanti se impuso con 859 votos (54,47 por ciento) por sobre "Compromiso Celeste" que postulaba al escribano Carlos Eguiazu, quien condujo a la entidad los últimos dos meses previo a esa elección, que obtuvo 710 (45,02). Hubo en esa oportunidad 5 votos en blanco y 3 nulos.

Ese 26 de abril, desde las 10 de la mañana sufragaron casi 1600 socios de los 2.242 habilitados. Recordemos que Tettamanti había sido el presidente hasta dos meses previos a la Asamblea, renunciando para posteriomente formalizar su propia lista que fue la más votada.