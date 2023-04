Dengue: hay 3 pacientes internados en nuestra ciudad, entre ellos un bebé

Al igual que en la provincia y en gran parte del territorio nacional, el dengue continúa avanzando en la ciudad y por lo pronto parece ser que no se va a detener, al menos para los próximos días. En este sentido, las autoridades sanitarias locales, más allá de su preocupación, esperan que las temperaturas continúen bajando con el correr de los días y de esta manera también se produzca un descenso en los diagnósticos diarios como para que, en las próximas semanas, el panorama sea un poco más alentador.

De acuerdo a la información que pudo recabar este Diario, hasta este martes son 1.208 los casos confirmados de dengue en Rafaela, 89 más que el pasado jueves, cuando se había dado a conocer el último reporte local y provincial.

Por lo pronto, hasta el momento, son 3 las personas internadas en nuestra ciudad, de manera leve, con la enfermedad en sala general del Hospital "Jaime Ferré", entre ellos una beba de 10 meses en la parte de neonatología y su madre. En tanto, también se encuentra internado un niño en UTI pediátrica. De todas maneras, todos se encuentran estables y en observación básicamente para controlarlos en caso de alguna complicación. Hay que tener en cuenta que el dengue es una enfermedad que produce deshidratación y esto requiere muchas veces una observación más controlada, más cercana. Igualmente, los facultativos continúan haciendo hincapié en la población de efectuar una consulta temprana al médico cuando aparecen síntomas y cuando estos no mejoran o aparece cualquier elemento que llame la atención.

Cabe recordar que hasta el momento son 5 las víctimas fatales en la provincia a causa de este virus, entre ellas una joven de 21 años oriunda de nuestra ciudad sin comorbilidades y que falleció el pasado 16 de abril en el hospital local.



TRABAJOS DE RASTRILLAJE

EN EL TERRITORIO

Mientras tanto, en el Ministerio de Salud provincial informó que se continúan con los trabajos de rastrillaje, descacharrado y entrega de información a los vecinos y vecinas de las diferentes localidades del territorio santafesino sobre dengue, zika y chikungunya. El objetivo de estas actividades es evitar la proliferación del mosquito que transmite estas enfermedades. Cabe destacar que la referente de Zoonosis de la provincia, María Ramírez, capacita a voluntarios, coordinadores, personal municipal y de comunas en el manejo de casos sospechosos de dengue, involucrando a la comunidad en acciones de prevención y descacharrado durante todo el año para evitar la proliferación de larvas.

Al respecto, la subsecretaria de Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud Zona Centro Norte, Marcela Fowler, indicó que “lo que corresponde a dengue, hay una expansión territorial importante y un incremento del número de casos no sólo en el territorio provincial sino a nivel nacional, sobre todo en las provincias que corresponden al centro norte de nuestro país”. “Es por ello –continuó– que desde el Ministerio de Salud de la provincia insta a todos los equipos de salud a poder intensificar los diagnósticos antes de los signos de sospecha clínica, lo cual nos permite realizar diagnósticos en forma oportuna e iniciar de esa manera ante la sospecha o ante el caso clínico confirmado, las acciones de rastrillaje o de bloqueo epidemiológico contra el dengue”. “Estas acciones de rastrillaje o de bloqueo epidemiológico se realizan en torno a la vivienda del caso sospechoso de dengue o cuando tenemos un caso confirmado”, explicó Fowler y señaló que: “Se realiza en esa manzana y en las ocho manzanas circundantes de donde habita la persona con sospecha o dengue confirmado. Aquí participan en forma conjunta los equipos de Salud y Desarrollo Social, diferentes escuelas de enfermería que en poblaciones grandes nos han tenido una participación importante, junto con el municipio o comuna quienes tienen una acción importante y a su vez también se pueden sumar diferentes fuerzas como bomberos voluntarios u instituciones”.

Al ser consultada por las actividades que realizan en los barrios, la subsecretaria explicó que “cuando se ingresa a un domicilio, parte de los integrantes de esta cuadrilla, buscan los febriles en torno al caso sospechoso y al caso con dengue. A su vez, se realizan acciones de prevención y promoción que tienen que ver con el descacharrado, y explicarle al vecino o vecina que este tipo de acciones corresponde a reducir la posibilidad de contagio al 80% de la enfermedad”.

“También –agregó Fowler– se los instruye en el uso del repelente, se le otorga uno al caso sospechoso febril o confirmado para que puedan tener y evitar de esta manera la circulación. A su vez, se los capacita en los signos que pueden ocurrir si alguien tiene dengue, como fiebre, cansancio, dolores corporales, erupción en la piel, vómitos, diarrea, y se les indica que consulten de inmediato al centro de salud más cercano”.

Asimismo, la funcionaria detalló que “luego de realizar todo este tipo de acciones de descacharrado (acciones domiciliarias y peridomiciliarias para controlar el acumulo de agua y eliminar recipientes que puedan ser criaderos de mosquitos) viene la cuadrilla y en ese momento, una sola vez, se hace la fumigación cuando es por casos sospechosos. Ahora bien, si estamos frente a un brote epidemiológico importante donde realmente el número de casos es más grande ahí lo que se realiza y lo que se puede utilizar en la fumigación de ultra bajo volumen que tiene acción residual y reduciría sólo el mosquito adulto”. “Para esto, la provincia tiene un equipo de referencia que ha trabajado en forma intensa en el norte de nuestra provincia y que tiene una labor muy importante en los lugares donde han ocurrido brotes epidemiológicos”, manifestó Fowler.



EN LA REGIÓN SUR

Por su parte, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres, explicó que “estamos haciendo operativos, no solamente de fumigación que es ese bloqueo que se hace cuando aparece el caso de dengue en esa manzana del domicilio y también en las ocho manzanas alrededor, sino también se van con equipos de salud casa por casa aconsejando a cada vecino cómo mantener limpio su patio y su jardín de qué se trata el dengue cómo se lo previene cuáles son los signos cuáles son los síntomas repartiendo repelentes a casos sospechosos febriles o confirmados”.

“Recordemos además que estamos articulando con equipos de nación, provincia, comunas, municipalidad y con las escuelas de enfermería, algo que hicimos en el norte, con más de 350 estudiantes de enfermería quienes nos permitieron realizar este tipo de operativos en diferentes localidades”, continuó. Finalmente, Torres informó que “cada voluntario o voluntaria se encuentra apto para realizar su labor. Nosotros realizamos capacitaciones a lo largo de todo el año, porque la prevención no es solamente ahora en el brote y las llevamos a cabo en varios frentes”. En ese marco, la coordinadora de Actividades de Zoonosis y Vectores provincial, María Ramírez, mencionó que “esto se planteó bajo el propósito de evitar la saturación de los hospitales. Entonces, la estrategia que utilizamos fue un poco diferente a lo que veníamos abordando hace unos años y para llevarlo adelante sumamos gente de las Escuelas de Enfermería, una incorporación a los equipos que les dio gran fortaleza ya que ellos tienen conocimiento, son alumnos de segundo y tercer año, sumado a la capacitación que les brindamos nosotros para abordar la situación, los cuidados que ellos deben tener, siendo que van al foco, a los lugares donde está el brote y sobre todo donde está el mosquito activo infectado”.



¿CÓMO IDENTIFICAR A LOS VOLUNTARIOS?

Por último, la responsable de Vectores de la Región Salud Santa Fe, Mariana Maglianese, dijo que “tengamos en cuenta una cosa, primero, que los equipos están trabajando con sus pecheras del Ministerio de Salud. Esto es una acción multiagencial. Hay distintas áreas de las regiones de salud, del Ministerio de Desarrollo Social colaborando y también de distintas áreas de las comunas y las municipalidades. Cada una de las personas que está en terreno está con su nombre, apellido, identificada y registrada en el municipio o comuna local notificando en qué barrio se está trabajando”.