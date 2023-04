El Concejo aprobará la creación del barrio 42 en el Noreste de la ciudad

En el sexto piso del edificio municipal, en el que funciona el Concejo, se analizaron ayer en comisión numerosos proyectos, entre ellos el que envió el Departamento Ejecutivo mediante el cual propone la creación de un nuevo barrio en la ciudad, el Nº 42. En el considerando se argumenta “que el Noreste es uno de los sectores en donde los procesos urbanos de expansión y consolidación, tanto poblacional como edilicio, es más evidente y fuertemente impulsado por planes del gobierno local y provincial para dar soluciones habitacionales a la localidad". Y la ordenanza expresa en su tramo resolutivo: “Créase un nuevo barrio en la ciudad limitado al Norte por calle Normando Corti, al Este por la futura calle Santa Rosa, luego por futura calle S. T. Zaffetti, al Sur por la traza del Canal Norte y, al Oeste la traza del Ferrocarril General Belgrano Cargas”.

Al respecto, el concejal Leonardo Viotti (Juntos por el Cambio) recordó que en su momento había efectuado un pedido similar al Ejecutivo, que en ese momento respondió que “no había que crear barrios chicos para evitar la creación de comisiones vecinales”. “Ahora terminan haciendo lo que propusimos. Para mí es una decisión política. No quieren cargar con el título de barrio Zape”, dijo.

La ordenanza establece la conformación de un nuevo barrio, aunque luego -como es costumbre- serán los propios vecinos los que a través de un mecanismo participativo elegirán el nombre oficial del sector.

Otro proyecto fue el referido a la solicitud de donación de terreno para la Escuela Especial Nº 2082 de Formación Laboral, ya que, habiéndose solicitado al Municipio de Rafaela que exprese su voluntad de donar el terreno ubicado en calle Vélez Sarsfield Nº 440 donde actualmente funciona la institución escolar, y dada la voluntad de efectuar la donación, se establece que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la misma, y que dará posesión al donatario de la fracción mencionada a partir de la promulgación de la iniciativa.

Otro proyecto de ordenanza presentado y defendido por el concejal del oficialismo Martín Racca, fue el del Convenio con Caja de Jubilaciones diciembre 2022. En su considerando se expresa: “Que el Municipio tiene la obligación de pagar los aportes patronales y personales de todos los empleados municipales de forma mensual, y que está contemplado un plan de facilidad de pagos ante la imposibilidad de haber frente a las obligaciones previsionales”. Por segundo año consecutivo, el Municipio busca firmar un plan de facilidades con el organismo provincial para pagar los aportes jubilatorios del personal municipal correspondiente a diciembre. Racca admitió que el Municipio cuenta con el dinero para abonar esas obligaciones pero por la baja tasa de interés es conveniente utilizar el convenio de facilidades.

Otro proyecto que se analizó fue el de ordenanza sobre el uso de vía pública en el área central. En el considerando, se explica que el DEM autorizó a la firma El Bahiense SA (Confitería 356) y a Guillermo Basso (Cyrano Bar) al uso y ocupación de la calzada de bulevar Santa Fe, entre las calles Sargento Cabral y San Lorenzo para la colocación de mesas y sillas hasta el 31 de marzo, y que consideró oportuno prorrogar la medida por 60 días más. Si bien en dicha ordenanza se refrenda el Decreto Municipal a través del cual se autoriza el uso y la ocupación de dicha calzada, los ediles planean aprobar una norma que reúna todos los aspectos y requisitos relacionados a esto, ya que otros sectores de la ciudad se vieron interesados en la propuesta, y de este modo, se unificaría y lograría la equidad para todos los interesados.

Un último proyecto de ordenanza tiene que ver con la aceptación de la donación efectuada por Víctor Alberto Ceferino Tesone en carácter de Apoderado de "A y M Económicas S.A." de tres fracciones de terreno para ser destinadas a la prolongación y ensanche de calles; todas ubicadas en parte de las Concesiones 361 y 362 de esta ciudad.



PEDIDO DE INFORMES

El bloque Juntos por el Cambio, por su parte, presentó un proyecto de minuta de comunicación referido a la solicitud de informe de la adquisición de vehículos. Se fundamenta en que el día 26 de marzo del corriente fueron expuestos en la Plaza 25 Mayo -frente al edificio municipal- vehículos acompañando dicha presentación un parte de prensa en donde se afirmaba que los mismos eran de reciente adquisición. "Adjuntamos fotografías en donde se evidencia un desgaste significativo en las unidades y que es potestad de este Cuerpo solicitar a las áreas intervinientes toda información que se crea relevante", señala la iniciativa. Al respecto, el concejal Miguel Destéfanis cuestionó: “Notamos que algunos de ellos tienen uso. Por eso pedimos que se nos explique a nosotros y a la ciudadanía”.

A través de otro proyecto de minuta de comunicación, el bloque Juntos por el Cambio solicitó reparar y/o reforzar de manera urgente la iluminación en el Parque Villa Podio, y reparar y/o reforzar de igual modo la iluminación en calle J. Álvarez, entre Bv. Santa Fe y Av. Aristóbulo del Valle. En sus fundamentos afirma “que se ha comprobado que las luces ubicadas en el espacio público son una forma de reducir la cantidad de robos, daños a la propiedad privada y otro tipo de delitos que ocurren en la oscuridad y que las áreas donde hay cortes de luz en las calles son más propensas a experimentar actos de delincuencia”. También argumentó Destéfanis expresando: “Me llama la atención que no se dé bolilla a estos reclamos. Son lugares donde se pueden esconder malvivientes, hay niños. Son dos parques muy lindos y hay una oscuridad muy grande. Por eso se insiste nuevamente”.

Por otro lado, JXC presentó también un proyecto de Resolución para declarar de Interés Municipal al programa radial "Nosotros en la Radio". En su considerando se expresa “que dentro de los medios de comunicación, la radio se caracteriza por su historia ligada a la participación ciudadana, abierta, plural y democrática, y que el que el proyecto busca reivindicar la radio como una herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad a través de la expresión y la comunicación”.

A su vez, el oficialismo, a través del edil Juan Senn, dio despacho a un proyecto de ordenanza que tiene como fin el ordenamiento y registro de los alojamientos transitorios de animales abandonados. “Que la población canina y felina aumenta geométricamente por lo cual, en muchos países, se autorregula la población de animales de compañía como política pública de acuerdo a los intereses de los habitantes, evitando así erradicarla de manera forzosa y contraria a sus derechos”, dice en su considerando.

En el artículo 1° se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá propiciar que los vecinos de la ciudad que tengan predisposición al cuidado y atención de los animales, se hagan cargo en sus viviendas particulares, transitoriamente, de dar alojamiento, cuidados y alimentos a los canes y felinos que, habiendo sido encontrados abandonados en la vía pública por las autoridades municipales u organizaciones a fines del cuidado animal, sean entregados a aquellos inscriptos en el Registro de Alojamiento Transitorio. En el artículo Nro. 5, se informa que “como reconocimiento y compensación por esta desinteresada colaboración con las políticas públicas de desarrollo controlado y sanitario de la población canina y felina, la Municipalidad de Rafaela dispondrá, que aquellos vecinos que, encontrándose en el Registro de Alojamiento Transitorio y que efectivamente tengan perros o gatos a su custodia, queden eximidos del pago de la Tasa General de Inmuebles correspondiente al mes en que se proceda el alojamiento”. Cabe destacar que este registro se abrirá anualmente y por 30 días corridos para dar oportunidad a los nuevos interesados.

Por otro lado, el bloque del PJ presentó también un proyecto de resolución en el cual declara de Interés Municipal al Torneo de Campeones Maristas de Papi Fútbol 2023 a desarrollarse en el Campo de Deportes del Colegio San José., considerando “que el deporte es un instrumento de desarrollo social y vida saludable, vinculado al bienestar de la comunidad”.

A través de su representante el concejal Leandro Mársico, el Frente Progresista Cívico y Social presentó un proyecto de Ordenanza para modificar Art. 64 de la Ordenanza 5337 a fin de beneficiar a las personas con discapacidad adjudicatarios de planes de vivienda, eximiéndolos de tributos inmobiliarios.

Asimismo, presentó un proyecto de Minuta de Comunicación para profundizar y reparar los tubos en desagües en las calles Progreso y Champagnat. “Ante la presencia de precipitaciones se genera acumulación de abundante agua proveniente de la calle Progreso, lo que ocasiona que las viviendas contiguas a ese sector se inunden. A los fines de evitar la situación expuesta es que, se solicita a las áreas técnicas del Municipio que analicen la posibilidad de llevar a cabo obras de profundización de los desagües y reparación de los tubos de alcantarilla que conducen el agua hacia el canal. El agua de las precipitaciones que viene corriendo por calle Progreso se acumula en la intersección de esta arteria y Champagnat en virtud de no existir un desagüe acorde con el caudal que se genera, produciendo el avance del agua hacia las casas de los frentistas”, expresan sus fundamentos. “Hay un sector que se inunda, la conexión al canal está obstruida. Un vecino nos convocó por ese problema. Se inunda”, aseveró Mársico.