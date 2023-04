Fuerte escalada del dólar blue, que cerró a $463

El dólar blue sigue con su escalada imparable y ayer cerró en el nuevo máximo histórico de $ 463 para la venta, con lo que supera, junto a los tipos de cambio alternativos, la brecha de más del cien por ciento con el oficial por primera vez en los últimos ocho meses.

Los operadores cambiarios opinaron que la imparable alza del blue se debe a que la situación política y económica presiona la cotización de los distintos tipo de cambio, porque los inversores y el público en general buscan protegerse de la inflación con una cobertura en moneda dura.

Los economistas creen que sólo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una mayor liquidación de divisas por parte de los exportadores podría poner fin a la escalada, porque el poder de fuego del Banco Central (BCRA) es muy limitado para lograr estabilizar el tipo de cambio, como consecuencia de la escasez de reservas.

Este año el dólar blue acumula una suba de $120 después de cerrar 2022 en $346, lo que equivale a un incremento de casi el 30%, superando la evolución de la inflación en ese período.

En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió en una jornada caliente en cuanto a la coyuntura cambiaria que en "en las batallas difíciles es cuando uno más muestra la templanza y la determinación". "Y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas, pensar soluciones y salir para adelante, nunca para atrás", cerró. Un mensaje fuerte en una jornada donde los dólares siguen al alza y el blue se disparó más de 20 pesos llegando a cotizar $465 por unidad. El jefe del Palacio de Hacienda enfrenta otra semana compleja tratando de domar al dólar y con una licitación de deuda que deberá renovar el Tesoro este miércoles por $959.952 millones.

En este contexto, el dólar paralelo escaló ayer hasta los $463 para la venta y $ 459 en la compra y la brecha con el dólar oficial alcanza el 111,1%, el valor máximo en los últimos ocho meses. El BCRA terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 106 millones en el mercado, mientras que el dólar soja aportó US$ 105,8 millones.

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa -operado con el bono GD30, subió casi cuatro pesos hasta los $442 y el spread con el tipo de cambio mayorista llega al 100,5%.

El contado con liquidación avanzó hasta el nuevo récord de $ 458 y la brecha con el oficial alcanza el 107,6%.

El dólar Qatar, con los impuestos adicionales, que aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona, cerró a $454.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva avanzó hasta los $374,43 y el mayorista, que regula BCRA, se apreció hasta los $220,30. El dólar sin impuesto cerró en el Banco Nación a $ 226, mientras que el promedio en los bancos privados del sistema financiero fue de $ 226.



FERNÁNDEZ CON PESCE POR

LA NUEVA SUBA DEL BLUE

El presidente Alberto Fernández analizó el nuevo alza del dólar blue con el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, en medio de la preocupación por el salto que volvió a registrar este lunes la divisa paralela, que cerró en 462 pesos. Fuentes de la Rosada le dijeron a los periodistas acreditados en Casa Rosada que ambos "hablaron del dólar" y rechazaron de plano las versiones de una posible salida de Pesce del BCRA: "Sigue", señalaron sobre el funcionario desde el entorno del mandatario.

Pesce arribó a la Rosada a primera hora de la tarde y se reunió con Fernández y luego con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. La semana pasada, Pesce ya había sido convocado por Fernández, esa vez a la Quinta de Olivos, ya que también se produjo una trepada del dólar blue, problema que se suma a la escasez de reservas.

El jueves último, en medio de la tensión cambiaria, el Banco Central dispuso el jueves pasado reajustar el cepo cambiario, mediante nuevas medidas para el pago de la importación de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas y la autorización previa para el pago de intereses en deuda intraempresas, que en conjunto representan una postergación de pagos en divisas por 2.000 millones de dólares hasta fin de año. (NA)