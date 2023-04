Barbero: "lo que más preocupa es el resultado"

Después de sufrir la segunda derrota en casa en este Federal A frente a Juventud Antoniana, el hincha de 9 de Julio se retiró del estadio Germán Soltermam con una mezcla de preocupación y cierto enojo por el rendimiento del equipo.

En zona de vestuarios, Maximiliano Barbero hizo su análisis coincidiendo en que fue una producción de esas que indudablemente generan preocupación y obligan a algunos replanteos para corregir el panorama hacia el futuro.

"Fue un rival complicado, que vino a plantearnos intensidad, presión, recuperación, nos costó a nosotros mantener el ritmo y encontrar los espacios para tener funcionabilidad. Fue un partido parejo en el primer tiempo, en el segundo encuentran el gol en una equivocación nuestra y se hizo cuesta arriba, ya que defendieron con uñas y dientes esa ventaja, y no supimos como contrarrestar eso para llegar al empate", expresó el entrenador en la ronda de prensa.

El DT dejó en claro que "lo que más preocupa es el resultado, lo otro sabemos que en algún momento ibamos a tener una baja en el rendimiento y en calidad de juego, hasta el momento veníamos muy bien, y no veníamos teniendo resultados, hoy nos tocó jugar mal y no poder llevarnos algo. Pero hay que seguir trabajando, ser autocríticos, ver como encaramos esta semana y tratar de recuperar lo que no se pudo de local".

En cuanto a otra explicación de la derrota manifestó que "yo creo que fue un partido bajo de nivel, que el rival tampoco fue muy superior a nosotros, pero estuvo más certero y por la experiencia quizás se terminó quedando con la victoria. Un empate no hubiera estado mal, pero hay que seguir laburando".

Sobre la falta de generación de oportunidades para convertir, Barbero puntualizó que "son todas preocupaciones, a veces tenés un montón de chances y no las podés concretar, y cuando no aparecen también. Hay que levantar la cabeza, en Crucero tuvimos un golpe duro porque teníamos un partido prácticamente definido en favor nuestro, pero vamos a seguir trabajando, con evaluación y autocritica y ver como está todo esto".

El próximo rival juliense será Boca Unidos, en Corrientes, que viene de perder 6 a 1 con Sol de América. Ante la consulta sobre que enfrentarán a otro rival golpeado, mencionó que "la categoría tiene esas cuestiones, el torneo es muy largo, nosotros estamos en plena formación, esta es la novena semana de entrenamiento. No son excusas pero es la realidad, pero mientras estemos con la cabeza firme y pensando plenamente en el objetivo estamos por el camino correcto. Este grupo de jugadores nos ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, tenemos crecer cada día y ser más fuertes para conseguir el objetivo de salvar la categoría".