Reconocimiento póstumo para el Dr. Orlando Julio Catellani

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Hay personas que pasan por la vida y dejan huellas. El viernes 14 de abril, falleció el Dr. Orlando Julio Catellani, humbertino por adopción, nacido en Esperanza, y él sí, dejó huellas que seguirán en el recuerdo. Tenía 80 años.

Luego de la escuela primaria en Esperanza, en la etapa secundaria, estuvo en el Liceo Militar Gral Belgrano y el quinto año en la escuela de curas “San José” en Esperanza. Su amor por los animales ya presagiaba su futuro y es ahí donde aprovecha que, en su ciudad, se inaugura la nueva “Facultad de Agronomía y Veterinaria” y Orlando, está dentro de las páginas de la historia de la casa de estudios. Pertenece a la primera promoción, de echo es el primer egresado de la Facultad como Médico Veterinario, egresó el 30-09-1966.

Una vez recibido, por seis meses trabajó en Progreso, y luego llegó a Humberto 1° con el flamante título bajo el brazo donde de inmediato pasó a ser el regente de la veterinaria de la Unión Ganadera, desde 1966 hasta que se vende a la Cooperativa la Humbertina, y donde Orlando pasa a ser su regente hasta el 2012.

A partir de ese año, junto a su hijo Rodrigo, también Médico Veterinario abren en forma particular la veterinaria, que también comparten con otros colegas.

En el transcurso de casi sesenta años en la localidad, su vida ha tenido distintos frentes y matices, que lo pintaron siempre tal cual era; una persona muy sociable, amable, de buen carácter, analista, crítico y eterno colaborador con quien lo haya requerido. No sabía un poco de todo, sabía todo de mucho. Y como dicen los amigos “hablaba un rato y te dejaba pensando el día entero”.

Conformó el Consejo del Colegio de Veterinarios del Departamento Castellanos; fue parte del Consejo del Colegio de Veterinarios de Santa Fe. Su amor por la naturaleza, lo llevó a ser Profesor en IDESA de Ataliva y en la actual ESSOPI 8040 (antes Colegio Secundario) y que, valga destacar como gran gesto que solía tener, en más de una oportunidad, donaba su sueldo del Secundario para el viaje de estudios de los chicos de quinto año.

Se preocupó siempre de las distintas instituciones intermedias de nuestra localidad: integró durante varios períodos el Rotary Club Humberto 1°; distintas comisiones del Club Argentino (siendo joven se destacó en atletismo y natación, luego como tenista). Muchos años fue miembro de comisiones en el Club de caza, pesca y tiro deportivo Llastay (amante del aire libre, de los viajes, de la pesca y activo practicante del tiro deportivo, y por esto ha conquistado lauros importantes en esta disciplina).

Cuando a finales de la década del 80 se pone en marcha el “Canal 2 Humberto 1°” de la mano de Decio Costa (recordado periodista humbertino), después de mucha insistencia se animó a producir y conducir el programa “Tranqueras Abiertas” con una completa y detallada información para productores agropecuarios.

Como apreciado miembro de la comunidad que fue, también formó parte de la Comisión Comunal entre los años 2003 y 2005, acompañándolo al Dr. Jorge Ortiz Zavalla durante su presidencia.

Cuando terminaba el año 2022, en ocasión de los 25 años de la Escuela de Ajedrez de la Comuna, Orlando Catellani, (entre otros) recibió una distinción especial, Desde siempre jugó ajedrez y en su caso particular resultaría difícil resumir su vasta trayectoria ajedrecística. Un hecho que podemos subrayar es la lucida actuación logrando el segundo puesto en el Torneo mayor de la Federación Regional Rafaelina de Ajedrez y su posterior intervención en el Torneo Argentino por equipos efectuado en Río Hondo. También, en el año 1993 fue ganador invicto del tercer torneo para aficionados organizado por la sub comisión de ajedrez del AFBC.

Muchos lo consideraron siempre “un adelantado a las épocas”, y cuando llegó a tener unos doscientos clientes, en una amplia zona de cobertura (desde Ataliva hasta La Pelada), con muchos kilómetros por recorrer y cuando no existían las comunicaciones, instaló equipos de radio en campos estratégicos en distintas zonas y todos los vecinos lo utilizaban para las urgencias veterinarias y para todo tipo de pedidos. Poniendo una base en la Unión Ganadera donde se recibían las inquietudes.

Sería mucho el espacio que se necesitaría para seguir contando cosas y anécdotas de una persona que, hasta que su enfermedad se lo permitió, actuó. Su palabra era casi una necesidad diaria en el ambiente de la producción agropecuaria.

Además de todo, ha sido un gran papá. Su familia la integran sus hijos Alejandro (Técnico Dental); Valeria (traductora de Ingles) y Rodrigo, Médico Veterinario a quien le ha transmitido su experiencia, su clara visualización, la palabra aguda, su capacidad de realizar un certero diagnóstico y esas cosas que no existen en los libros, que se aprenden con tantos años en directo contacto con los productores.

Enfrentó con hidalguía el último tramo de su vida y su máxima felicidad era verse rodeado, especialmente de sus nietos: Carolina, Santiago, Juan Adolfo, Juan Bautista, Bianca y Donato.

El Dr. Orlando Julio Catellani, ha estado por estas tierras marcando huella todo el tiempo. En casi todos los lugares ha dejado su marca personal. Sus incontables amigos, sus hijos, nietos, la comunidad toda, siente su partida. Nos sumamos Doctor, hasta siempre querido Orlando Julio Catellani, y gracias por todo.