Sensaciones y sentimientos

OSMAR MADERNA

Por Hugo Borgna

Algunos artistas nacen iluminados por una estrella que parecería haberse posado amablemente sobre su nombre y hacen que no necesiten buscar un seudónimo. La propia anotación en el anodino -y poco pretencioso artísticamente- libro del Registro Civil, ya los ha provisto de evocaciones estelares, y marca presencia sustentable en la propia historia de la música.

Llenos de connotaciones poéticas están los nombres de Astor Piazzolla y de Osmar Maderna. Con tal vuelo propio que se instalaron con autoridad en el sitio identificado como “siempre”. Un perenne ahora es el momento de recordar a Osmar Héctor Maderna, nacido el 26 de febrero de 1918 en Pehuajó: 33 años con intenso vuelo y un arte que sobrepasó lo que se define como tango, aunque muchos de sus arreglos hayan sido creados del modo convencional.

Un CD que resume en 20 pistas su paso por los pentagramas, incluye (y no es casual) la versión con instrumentos de orquesta típica, de “El vuelo del moscardón”, de Korsacov.

Su innovación concretamente está musicalizada en dos tangos que ahora son clásicos: “Concierto en la luna” y “Lluvia de estrellas”, más otro título -que también responde al modo innovador- no tan conocido: “Escalas en azul”. Por lo demás, la exquisitez de su ejecución se complementa con el delicioso vals “Pequeña” que, con una bella letra, configura otra obra clásica del género tango.

Demás está decirlo, el instrumento que ejecutaba era el piano. Con ese conocimiento de base, a los 20 años partió de su lugar natal a Buenos Aires para lo que se conoce como “probar suerte”. Antes de salir le dijo a su hermano que si preguntaban por él, dijera que había ido a la Capital a comprar un bandoneón. De ese intento de probar suerte pronto las noticias estarían informando que en 1946 se presentaba en Radio El mundo, con su propia orquesta y sus cantores Orlando Berri y Luis Tolosa.

En el otro extremo de su carrera, su estilizado modo de ejecutar estaba generando escuela. Tanto “Lluvia de estrellas” como “Pequeña” habían alcanzado la aceptación y gusto general. Tanto, que luego de que perdiera la vida la orquesta siguió tocando. Ahora, por lo obligado de las circunstancias, con la dirección de uno de sus músicos, y se identificaba como “Orquesta símbolo Osmar Maderna, con la dirección de Aquiles Roggero”.

Nombre y espíritu de artista, el nombre verdadero le dio vuelo a su moscardón interno. Moscardón, porque se resiste al aterrizaje con olvido que parece imponer la historia.

Su pasión por los aviones era de épocas tempranas. Un instructor le había enseñado a pilotear planeadores y en su estadía en Buenos Aires se recibió de piloto civil. La tarde del sábado 28 de abril de 1951 había llegado con su avioneta al aeródromo de Monte Grande. Cuando se estaba por retirar del lugar, el piloto Alberto López lo desafió a una competencia de velocidad aérea. A pesar de la oposición de su esposa, Maderna aceptó y partieron ambos aviones. El acompañante de Maderna era el ingeniero Ernesto Prougenes y el de López, uno de apellido Roura. Volaron hasta Lomas de Zamora y, al iniciar el regreso hacia Monte Grande, los pilotos comenzaron una peligrosa serie de maniobras. Se produjo entonces un choque con el resultado de que la aeronave de Osmar Maderna se precipitó a tierra desde 150 metros de altura. Perecieron instantáneamente los tripulantes, en tanto que el otro piloto consiguió planear pero se estrelló contra una casilla. López y su acompañante fallecieron camino al hospital.

Nos queda el gusto ingrato de la rebeldía. ¿Qué negro moscardón le habrá insinuado que hay poesía en lo trágico, al modo de García Lorca, en el viaje hacia las “terribles cinco de la tarde?”.