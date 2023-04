SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El intento de modificar el nombre del estadio mendocino Malvinas Argentinas por Estadio Mendoza, durante la disputa del Mundial Sub 20 generó reacción entre los veteranos de Malvinas, especialmente. En virtud a ello consultamos a Owen Crippa, veterano y condecorado como héroe por su arrojo y valor en aquella contienda bélica. Seguidamente ofrecemos sus respuestas.

¿Cómo cayó entre la comunidad de quienes combatieron en Malvinas la indicación de la FIFA de modificar el nombre del estadio mendocino?

"Tuvo una inmediata reacción de rechazo, al tomar conocimiento de ese pedido.

¿Cuál fue la acción que impulsaron para impedir esa modificación?

"La noticia del pedido de la FIFA y la supuesta conformidad de la AFA y del Gobierno de Mendoza, provocó la inmediata respuesta de todas las organizaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas de todo nuestro país. Cada uno de los Centros de Veteranos, y las Federaciones nos expresamos y la Confederación Nacional, envió una nota al gobierno de la provincia, donde expresamos nuestra postura y marcamos la responsabilidad de nuestros gobiernos, tanto provinciales como el nacional de mantener una postura firme en la defensa de nuestra soberanía. Sospechamos que si bien no se le cambiará el nombre al estadio, en los medios se mencionará como Estadio de Mendoza, lo que seguramente provocará nuestra reacción repudiándolo, y alguna tipo de acción que se debatirá en nuestras organizaciones.

Los ciudadanos ¿mostraron empatía con los veteranos?

"Al ser una noticia muy reciente, todavía no podemos evaluar cual es la reacción de la ciudadanía. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de la población está entendiendo Malvinas, y la está tomando como una causa que es necesario defender, no tengo dudas que apoyará nuestra posición.

¿Qué respuesta tuvieron?

"La repuesta que tuvimos fue que esa era una información falsa, que nunca se había realizado ese pedido. Dudamos de esta aseveración por parte de las autoridades, porque había salido en muchos medios, por lo que sospechamos que nuestra reacción fue la que provocó dieran marcha atrás".