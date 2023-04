Lalo Bonino vuelve a la escena política

Desde que regresó de su viaje a Italia, que se extendió casi un año, el ex concejal macrista Raúl "Lalo" Bonino comenzó a tener reuniones con actores políticos, como el propio intendente, Luis Castellano, y ediles de Juntos por el Cambio en una visita a la sede legislativa. Después se mostró con Florencia Muriel, quien en 2021 se candidateó para una banca por un partido vecinal y con Lucila Lehmann, ex diputada nacional de Santa Fe por Coalición Cívica y muy cercana a Lilita Carrió.

Este domingo publicó en sus redes un video con un mensaje en el que golpeó con críticas al peronismo por un lado y al mega frente provincial que se presenta esta semana bajo la denominación Unidos para Cambiar Santa Fe, a la vez que admitió que está más cerca del "espacio liberal". "Hola soy Lalo Bonino y estoy nuevamente involucrándome para que juntos enfrentemos los desafíos de Rafaela", señala el ex presidente del Concejo y uno de los creadores PRO en la ciudad. "Es hora de decirle basta a los hace 30 años vienen gobernando, es hora de decirle basta a los que solo están juntos por el cargo", disparó en referencia al PJ y a Juntos por el Cambio.

"Es hora de que los ciudadanos de bien se encuentren defendidos en contra de los delincuentes. Es hora de que seamos libres. Es hora de caminar el camino de la libertad. Es hora de que volvamos a ser Rafaela", sostuvo sin dar mayores precisiones sobre sus objetivos.

Ante una consulta de LA OPINIÓN, Bonino explicó que "nos estuvimos juntando con varios integrantes del PRO o ex integrantes del PRO, decepcionados por esta estafa ideológica que significa el frente electoral, el frente de frentes Unidos para Cambiar Santa Fe, en donde junta al PRO con el socialismo, que ideológicamente nada tienen que ver. Y obviamente por una cuestión de decantación hay un acercamiento a personas que representan el espacio liberal en ciudad de Rafaela, así que estuvimos charlando con ellos, en principio no se habló de candidaturas".

"Lo importante y lo interesante es generar un espacio que sea fiel a creencias y a ideologías, a principios, a una visión del Estado, a una visión de cosas que hay que hacer, de reformas que hay que hacer, sobre todo también vinculado con el gasto público y obviamente poder llevar adelante la representación en estas elecciones", subrayó Bonino.