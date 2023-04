Inminente aumento del precio del pan en Rafaela

El Gobierno nacional autorizó un aumento del 18% en el precio de la bolsa de harina de referencia y, por lo tanto, se espera en todo el país un nuevo incremento en el precio del pan, un producto básico en la canasta alimentaria. Así lo estableció la Resolución 502/2023 de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Economía que se publicó el viernes en el Boletín Oficial. La norma estableció un aumento del 18% en los valores de referencia que fija el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino para el primer cuatrimestre del año.

La actualización se realiza en base a los valores que regían al 8 de abril de 2022 que ya habían sido aumentados en un 63,3%. De esta forma, el valor de la bolsa de 25 kilos de harina 000 común que el Gobierno le paga a los molineros para sostener el precio, pasa a tener un valor de $1.878. La misma resolución establece un costo de logística del 3,5% para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, del 5,5% para la región centro del país, Cuyo y el Litoral, del 7% para el NEA y NOA y del 10,5% para la Patagonia.

¿Qué pasa en Rafaela? Una red de panaderos se mantiene en "consulta permanente" para analizar la situación y coordinar medidas. Ante la inexistencia de una Cámara que institucionalice al sector como en otros tiempos, ahora las pequeñas empresas del sector aceitan el diálogo para "acordar pautas mínimas de política comercial". Y en este marco admiten que "entre este martes o miércoles podría darse un aumento del 8 al 10 por ciento en el precio del kilo del pan y en el resto de los productos de panificación".

Los panaderos rafaelinos pagan la bolsa de harina de 25 kilos entre 2.900 y 3.250 pesos -depende de donde viene, aunque la mayoría de los proveedores son de Córdoba-. "No queremos aumentar, pero no tenemos alternativa, la bolsa de harina sube el precio y también todos los insumos que utilizamos para todos los productos. El consumidor no da más, muchos comienzan a recortar la compra del pan, se ajustan con las facturas y los bizcochitos o las tortas para el fin de semana. Nosotros no quisiéramos aumentar porque entendemos que en alguna medida afecta las ventas, pero sino lo hacemos nos descapitalizamos. Lamentablemente ya no estamos en condiciones de absorber incrementos de los insumos sin trasladarlo al precio de mostrador", sostuvo un reconocido panadero rafaelino.

Asimismo, el Gobierno nacional fijó el precio de referencia para la tonelada de trigo en $39.609,83. La norma establece que la actualización de los precios se realizará tomando como referencia el 40 % de la Variación Mensual del Valor FAS Teórico promedio en pesos publicado por la Secretaría de Agricultura del mes inmediato anterior al que se calcula la Compensación; el 30 % de Variación Mensual del Índice de Precio Mayorista (IPIM) del último mes disponible en la página web del INDEC; el 30% de la Variación mensual del Índice de Salarios publicado por el INDEC del último mes disponible. En caso de que la fórmula anteriormente descripta arroje un valor inferior al 1%, el mínimo de ajuste mensual será del 1%.

Esta actualización empujará los costos de todos los productos panificados y en consecuencia habrá un traslado a precios de toda la gama. Con este aumento, la actualización en un año supera el 81%, que está por debajo de la inflación general del orden del 105%. Según el INDEC, en marzo, los panificados sufrieron un alza del 11% y en un año aumentaron un 102,6%. La producción de trigo fue afectada por la sequía, disminuyendo la cosecha y los rindes