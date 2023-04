La Provincia tuvo un destacado desempeño en Meet Up Argentina

La gestión de Omar Perotti, a través de la Secretaría de Turismo, presentó su oferta referida al turismo de reuniones y eventos en “Meet Up Argentina 2023”, una importante exposición internacional de organización de eventos y turismo de reuniones que se realizó del 18 al 20 de abril en Buenos Aires.

En la oportunidad, participaron en el espacio 13 coexpositores, entre los cuales estuvieron las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Esperanza y Reconquista, sus respectivos Burós, e importantes emprendimientos privados, quienes tuvieron una nutrida agenda de reuniones de negocios mostrando sus destinos como el escenario propicio para la realización de eventos con amplísima convocatoria.

Cada una de estas ciudades son un destino indiscutible para el turismo de eventos y reuniones en la provincia de Santa Fe. Al respecto, el secretario de Turismo Alejandro Grandinetti, expresó que “en las ciudades que están acompañándonos en esta edición Meet Up, se pueden realizar eventos de enorme magnitud como resultado de un trabajo articulado entre las organizaciones públicas, incluyendo a las universidades, y los prestadores de la actividad privada del sector turístico. Como ejemplo, nuestra provincia será sede de la XIII edición de los Juegos Suramericanos 2026, que se harán en Rosario, Santa Fe y Rafaela”.

Además, Grandinetti señaló que “realmente, nos vamos muy conformes con la participación de nuestra provincia en la mayor feria de turismo de reuniones del país. Este año duplicamos los m2 del stand, debido a la gran demanda y recibimiento que evidenciamos el año anterior en cuanto a nuestra provincia como posible destino para eventos. Somos una plaza muy tentadora, tanto por nuestra historia, conectividad, infraestructura, pero, sobre todo por nuestro crecimiento turístico, capacidad productiva y humana”, detalló el funcionario.

Por su parte, Gustavo Grande, Gerente del Hotel Puerto Norte de Rosario, sostuvo que “junto a nuestro director comercial Agustín Cripovich, participamos de Meet Up, donde tuvimos conversaciones con distintos organismos, empresas, agencias, organizadores de congresos, los cuales tienen a Rosario como una posibilidad para la organización de eventos durante el año o años subsiguientes, porque muchos congresos se cierran con dos o tres años de anticipación”.

También, agregó que “es una feria en la cual Santa Fe tiene una muy buena presencia con un lindo stand, donde los actores del segmento pudieron estar presentes para posicionar a la provincia y a la ciudad de Rosario en el caso nuestro, como un lugar para que la gente la tenga en cuenta para la organización de reuniones, congresos y eventos”, finalizó Grande.



DERECHOS Y SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA

Dentro del plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Santa Fe, además del posicionamiento como sede de eventos, existen otros ítems de gran relevancia como el turismo social, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico.

Días atrás, se presentó en la Nueva Terminal Fluvial de Rosario, la primera actividad organizada por la Mesa de Articulación del Sistema Provincial de Turismo Social, que tiene como objetivo brindar la posibilidad a jóvenes santafesinos de conocer distintos puntos turísticos de la provincia.

Al respecto, el secretario Alejandro Grandinetti, explicó que "el objetivo de la iniciativa es brindar la posibilidad de realizar nuevas experiencias en relación con las atracciones turísticas de nuestra provincia, ya que somos la primera en firmar un acuerdo con Nación para desarrollar un plan estratégico de turismo social. Desde esta mirada, el turismo es considerado como un derecho social, económico y cultural, que contribuye al desarrollo integral de las personas y a revalorizar la identidad de la comunidad, por lo cual, estamos trabajando para llevar adelante acciones similares en diferentes localidades”.

Otro de los temas de gestión destacados en el área, tiene que ver con la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico, en ese sentido, la secretaria de turismo de la Provincia de Santa Fe viene realizando diferentes acuerdos y aportes para articular y colaborar con municipios en la adquisición de implementos y herramientas que favorezcan esta cuestión.

En ese sentido, Grandinetti detalló: “En el caso de Rosario, avanzamos en una primera etapa, una prueba piloto que coincide con muy pocas ciudades de Argentina que ya tienen este servicio de alquiler de monopatines eléctricos, que permitirá a turistas y rosarinos realizar recorridos guiados por diferentes partes de la ciudad. Es un sistema sustentable y práctico para recorrer parte de la ciudad de Rosario y que, de funcionar correctamente, la idea es ampliarlo a diferentes localidades del territorio santafesino, en el marco del crecimiento del turismo receptivo”, concluyó el secretario de Turismo de la provincia.