Boca lo empató con el tiro del final

Con un gol agónico de Nicolás Figal en el minuto 9 del tiempo añadido, Boca empató ayer 2 a 2 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la decimotercera fecha del torneo de la Liga Profesional, por lo que logró cortar la seguidilla de derrotas que llevaba en el certamen. Gonzalo Giaccone, con un tanto espectacular, y Alejo Veliz convirtieron los goles "canallas", mientras que la primera conquista "xeneize" estuvo a cargo de Martín Payero.

Los últimos minutos fueron un sinfín de cruces y reclamos, hasta que Boca alcanzó el empate de la mano de Figal y evitó su cuarta derrota consecutiva en la Liga Profesional, pese a que en la semana le había ganado a Deportivo Pereira por la Copa Libertadores.



CUATRO PARTIDOS ESTE LUNES

Racing Club recibirá hoy a Atlético Tucumán con la obligación de conseguir una victoria para no alejarse del líder River Plate. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, contará el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

El primer partido del día será Barracas Central vs. Defensa y Justicia a las 15.30; mientras que luego jugarán Tigre vs. Argentinos Juniors a las 19.30, y por la noche, a las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.