Golearon al próximo rival

Boca Unidos de Corrientes perdió 6 a 1 en Formosa ante Sol de América, que es el nuevo líder de la Zona 4. Maximiliano Osurak, ex 9 de Julio, anotó 4 goles, Marcelo Rolón y Axel Medina los restantes del local, en tanto que Maxi Solari anotó el tanto correntino.

Los otros partidos tuvieron estos resultados: Sarmiento de Resistencia 0 - Gimnasia y Tiro 1 (Gonzalo Tarifa); Central Norte 0 - Crucero del Norte 1 (Lautaro Soto).

Posiciones: Sol de América 13 puntos; Sarmiento 12; Gimnasia y Tiro 11; Crucero 9; Boca Unidos y J. Antoniana 8; Central Norte y San Martín (F) 7; 9 de Julio 3.

Próxima fecha (8ª): Boca Unidos vs. 9 de Julio; J. Antoniana vs. Central Norte; Crucero del Norte vs. Sarmiento y Gimnasia y Tiro vs. San Martín. Libre: Sol de América.