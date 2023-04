Sportivo y Libertad no se pudieron sacar diferencias

El partido de la fecha 6 del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se jugó ayer por la tarde en barrio Barranquitas y terminó como empezaron: 0 a 0. Sportivo Norte y Libertad no se sacaron ventajas y el empate le sirve más al elenco de Sunchales, que se mantiene firme en la cima de la zona B, que al ‘Negro’, que tenía la expectativa de arrebatarle el 1 pero se mantiene a dos puntos.

Todo lo ocurrido, lo que viene y las posiciones. También hubo acción en la Primera B, con la disputa de su fecha 5.



PRIMERA A

Jueves: 9 de Julio 1 vs Dep. Josefina 1, Dep. Aldao 1 vs Unión Sunchales 3, Arg. de Vila 4 vs Argentino Quilmes 1. Viernes: Ramona 4 vs Tacural 4, Atlético (MJ) 2 vs Peñarol 2, Ben Hur 2 vs Arg. de Humberto 2. Domingo: Sportivo Norte 0 vs Dep. Libertad 0; Brown de San Vicente 0 vs Atlético de Rafaela 0; Florida de Clucellas 1 (8m ST Hernán Dobler) vs Ferrocarril del Estado 3 (4m ST Andrés Velazco, 31m ST Martín Zbrun y 49m ST Hernán Jara).



LAS POSICIONES

ZONA A: Libertad 16, puntos; Sportivo Norte 14; Arg. de Vila 11; Argentino Quilmes 7; Dep. Tacural 8; Dep. Josefina 6; Dep. Ramona 6; Dep. Aldao 5; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión 15, puntos; Ben Hur 11; Peñarol 9; Brown (SV) 8; Atlético de Rafaela 7; Ferrocarril del Estado 7; Florida de Clucellas 6; Atlético María Juana 6; Arg. de Humberto 1.



PRÓXIMA FECHA (7º): ZONA A: Libertad vs 9 de Julio, Josefina vs Ramona, Tacural vs Arg. de Vila, Arg. Quilmes vs Dep. Aldao. Interzonal: Brown (SV) vs Sportivo Norte. ZONA B: Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Arg. de Humberto vs Atlético (MJ), Peñarol vs Florida, Ferrocarril del Estado vs Unión.



PRIMERA B

ZONA SUR: Viernes: Libertad de Estación Clucellas 2 vs. Bochófilo Bochazo 3. Domingo: Juventud Unida de Villa San José 0 vs. Defensores de Frontera 1, Zenón Pereyra FC 2 vs. Talleres de María Juana 0, La Trucha FC 2 vs. Atlético Esmeralda 1, San Martín de Angélica 0 vs. Sportivo Santa Clara 0.



Posiciones: Talleres (MJ) 12, puntos; La Trucha 10; Zenón Pereyra 9; Atl. Esmeralda 8; Juv. Unida Villa San José 7; La Hidráulica 6; Bochazo 5; Sp. Santa Clara 5; Def. de Frontera 4; San Martín Angélica 3; Libertad Estación Clucellas 0.



ZONA NORTE: Viernes: Atlético Juventud 2 vs. San Isidro de Egusquiza 1. Domingo: Independiente San Cristóbal 0 vs. Deportivo Susana 0, Moreno de Lehmann 1 vs. Belgrano de San Antonio 2, Sportivo Roca 4 vs. Deportivo Bella Italia 3, Sportivo Aureliense 0 vs. Independiente de Ataliva 1.



Posiciones: Belgrano San Antonio 12, puntos; Atl. Juventud 10; Ind. Ataliva 10; Tiro Federal Moisés Ville 9; San Isidro 8; Ind. San Cristóbal 5; Dep. Susana 5; Moreno de Lehmann 4; Sp. Roca 4; Dep. Bella Italia 3; Sp. Aureliense 0.



PRÓXIMA FECHA (6º): ZONA NORTE: Ind. Ataliva vs Sp. Roca, Dep. Bella Italia vs Moreno, Belgrano San Antonio vs Atl. Juventud, San Isidro vs Ind. San Cristóbal, Dep. Susana vs Tiro Federal. Libre: Sp. Aureliense. ZONA SUR: Sp. Santa Clara vs Juventud Unida Villa San José, Def. de Frontera vs Zenón Pereyra, Talleres (MJ) vs La Trucha, Atl. Esmeralda vs Sp. Libertad E.C., Bochazo vs La Hidráulica. Libre: San Martín.