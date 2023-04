9 de Julio dejó una imagen preocupante

(Por Darío Gutiérrez). - Es probable que haya sido el peor partido de 9 de Julio desde que retornó a la categoría. Esta derrota por 1 a 0 ante lo que ayer asomaba como un posible rival directo en la lucha por la permanencia en el Federal A, es un serio llamado de atención para el técnico y los jugadores, en el sentido que habrá que mejorar ostensiblemente en los próximos encuentros.

Juventud Antoniana de Salta le ganó con muy poco al León. Le bastó una contra bien hilvanada y un férreo sistema defensivo, ante un elenco de Barbero que durante toda la tarde lidió contra la falta de precisión, de asociación de futbolistas y de peso en el área. No es saludable hacer foco puntualmente en rendimientos individuales puntuales, pero saltó a la vista en un primer análisis que el León extrañó a Maximiliano Aguilar (no jugó por una lesión muscular), no solo por lo futbolístico porque aporta quite, un buen primer pase, y otros aspectos futbolísticos, sino además porque es el capitán. Y ayer también le faltó actitud al conjunto rojiblanco, lo que siempre se dice que no se negocia, pero que no se vio, al menos en la medida de lo esperado para intentar como mínimo rescatar un punto.

Como muestra basta un botón, y en todo el partido 9 de Julio tuvo dos chances netas de gol, que fueron en el primer período. De arranque, luego de una serie de rebotes de un corner, donde le quedó a Centurión el remate que se metía y salvó en la raya un defensor visitante; y casi en el final con un gran remate de Ruiz Díaz que López Rubio sacó a un costado.

Del otro lado, no pasó mucho más. En un lateral visitante, la pelota le quedó a Vargas para puntear la pelota en el área chica y en gran reacción Grinovero envió el disparo al córner. En ese primer tiempo fue casi todo olvidable.

En el complemento, el equipo rafaelino intentó adelantarse unos metros, pero allí fue cuando evidenció desacoples en el retroceso, siendo Loboa el que más lo sufrió. Y a los 10 no lo perdonó Favre saliendo rápido en una recuperación desde su campo, recorrió 30 metros por la derecha y asistió a Vargas que le ganó al mal achique de los centrales julienses, y cara a cara con el arquero definió cruzado de derecha para el 1 a 0.

El León quedó confundido, y tampoco los cambios desde el banco le dieron la claridad pretendida. Adentro Ibáñez por Bravo, Costamagna por Baudracco, después Burdese por Nuñez y López por Peralta. Extrañamente no salió ningún defensor, pero de todos modos desde lo individual no cambiaba demasiado la ecuación. Salvo algún intento de Costamagna abriendo la cancha por la derecha, con un centro que merodeó el área chica salteño, López Rubio casi que no pasó sofocones.

En este partido quedó evidenciado, por ejemplo, cierta limitación en el plantel para resolver partidos complicados. 9 de Julio trajo tres delanteros (es cierto, con un mercado complicado contrarreloj) para este torneo, para sumar a Ibáñez, pero no hay ninguno que vaya por afuera, que abra la cancha, de esos que pueden gambetear o tirar diagonales. De esta manera parece sentenciado que Barbero va a tener que jugar con doble "9" todos los partidos, pero tampoco están bien abastecidos, salvo alguna esporádica participación de Ruiz Diaz.

Lo cierto es que el León se fue con un gusto amargo y el ceño fruncido. En Corrientes tendrá que revertir la pobre imagen de este partido.



9 DE JULIO 0 - ANTONIANA 1

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Fernando Marcos. Asistentes: Marcos Horticolou y Emiliano Bustos. Cuarto árbitro: Alejo Cid.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Alex Salcedo (85' Diego Meza), Franco Baudracco (58' Agustín Costamagna), Wilson Ruiz Diaz y Braian Peralta (72' Agustín López); Román Bravo (58' Maximiliano Ibáñez) y Fernando Nuñez (72' Agustín Burdese). Sup: Joaquin Gómez, Agustin Vera, Tiago Peñalba, Leonardo Monroy. DT: M. Barbero.

Juventud Antoniana: Carlos López Rubio; Martín Correa, Martin Albarracín, Facundo Ruiz, Jorge Velazco; Agustin Favre, Gonzalo Martinez, Facundo Velazco (79' José Vanetta) y Martín Esparza; Francisco Gómez (75' Lucas Nallim) y Enzo Vargas (79' Claudio Burgos). Sup: Hugo Acevedo, Santiago Strassorier, Abel Peralta, Eduardo Buruchaga, Leonel Ceresole, Juan Perillo. Dt: Gabriel Nasta.

Segundo tiempo: a los 10' gol de Vargas (JA).

Amonestados: Loboa (9); Vargas, Favre y López Rubio (JA).