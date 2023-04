Atlético de Rafaela le ganó el sábado al Deportivo Madryn por 1 a 0, en Puerto Madryn y volvió a la victoria luego de tres empates seguidos, resultado que le sigue permitiendo estar en las primeras colocaciones de la zona B de la Primera Nacional.

“Todos nos ilusionamos pero el camino es largo”, indicó Ezequiel Medrán por radio ADN, tras el triunfazo en el sur de nuestro país. Y como principales virtudes que viene demostrando la ‘Crema’ en estas primeras 11 fechas, el DT señaló: “No vendemos nada raro. Vendemos el trabajo, compromiso y entrega con la ilusión de llevar a Atlético lo más arriba posible. Vamos en la fecha 11, es un equipo que está animando el torneo, es uno de los protagonistas pero la realidad es que no nos podemos desenfocar del próximo partido con Villa Dálmine en casa (próximo domingo a las 20hs), que también lo queremos ganar”.

A la hora de analizar lo ocurrido en el encuentro, Medrán declaró: “Lo importante es que se ganó al salir de casa ante un equipo y una cancha difícil. Contrarrestamos las virtudes del rival, llegamos al gol mediante una pelota parada y después lo sostuvimos bien; tuvimos oportunidades como para aumentar la diferencia del partido pero no se dio. En líneas generales conformes porque lo pudimos trabajar muy bien”.

El defensor Mauro Osores encaminó el triunfo de la ‘Crema’ con su gol a los 8 minutos de iniciado el encuentro. Una vez más de pelota parada, algo que le vine dando resultados al conjunto albiceleste.

“Me gustan los equipos sólidos, compactos, que tengan una identidad de juego, pero tanto pelota parada en contra como a favor le tenemos que dar mucha importancia porque hoy es un recurso importante en la categoría y hoy nos está dando réditos”, analizó Medrán.

En relación a los cambios que realizó en el cotejo, Ezequiel Medrán manifestó: “Siempre trabajamos desde lo táctico, lo bueno es que entraron bien. Era un partido de 20 jugadores y no de 11, era importante el compromiso de los chicos cuando les tocara entrar, entender las necesidades de lo que pedía el partido y lo entendieron a la perfección”. Y agregó: “Necesitábamos piernas en el medio y Llama nos iba a dar esa frescura, pelotas en profundidad como para terminar de lastimar con un segundo gol; Olguín sintió el desgaste del partido lo mismo que Luna. Queríamos darle frescura al equipo, sostener la victoria”.