"La renuncia lo coloca hoy en un lugar insignificante"

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, consideró que la renuncia del presidente Alberto Fernández lo coloca hoy en un "lugar muy insignificante" en el Frente de Todos, y al respecto analizó que "su retirada potencia la centralidad" de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la toma de la decisión de la coalición oficialista con respecto al armado electoral.

"El poder presidencial está fuertemente devaluado, debilitado y mucho más con esta renuncia que coloca al presidente prácticamente en un lugar muy insignificante en términos de la toma de la decisión política", opinó el dirigente de Juntos por el Cambio.

En diálogo con "Nueva Normalidad", el programa que conduce Lucas Morando por Radio Rivadavia, el líder del Peronismo Republicano agregó que "frente a la retirada del presidente", la ve a Cristina Kirchner "recuperando una centralidad y la toma de la decisión en el Frente de Todos".

"Va a gravitar fuertemente con La Cámpora y los gobernadores en lo que significa la toma de la decisión final", dijo a propósito del diseño del armado electoral del oficialismo.

En esta línea, Pichetto aseguró que es "poco probable" que el peronismo presente una interna en las PASO presidenciales, por lo que vaticinó que finalmente Cristina Kirchner impondrá un candidato único.

"Veo poco probable por la genética que tiene el peronismo que haya elecciones primarias. Creo que el presidente se queda sin poder para imponer ese proceso democrático, que dicho sea de paso tampoco tiene que ver con el origen de su poder político", expresó sobre la forma en que fue designado como candidato presidencial único en 2019 por decisión discrecional de Cristina Kirchner.

Sobre una eventual candidatura presidencial de Sergio Massa, no aventuró qué sucederá al respecto, pero advirtió que el ministro de Economía está "luchando contra el proceso de inflación y el deterioro del poder adquisitivo de la gente".

"Es un tema negativo que no ha logrado recomponer pero sigue siendo un dirigente con una mayor visión respecto del futuro del país. Pero bueno, está en el Frente de Todos, está cruzado por los vientos prosoviéticos de (Axel) Kicillof, de intervención económica", lamentó.

Para el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, "la economía argentina ya no depende únicamente del Gobierno, sino que tiene que ver con el movimiento del mercado y de la confianza de la gente en el peso que es una moneda devaluada".



DENUNCIAN SPOT

El dirigente Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, aseguró que el spot con el que presidente Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección es un tipo de "malversación de fondos públicos" porque, en su criterio, se trataría de un pieza audiovisual elaborada por el Gobierno nacional con un objetivo partidario.

"Hace una serie de definiciones partidarias. Tiene más que ver con su vida político partidaria y, curiosamente, termina el video con la estética visual de Presidencia de la Nación", argumentó el integrante del espacio liderado por el diputado Ricardo López Murphy.

En la misma línea, Santoro explicó: "Todo indicaría que se trata de una pieza financiada y elaborada por el Gobierno nacional, pero cuyo contenido tiene estrictamente que ver con una cuestión política partidaria personal de Alberto Fernández. Eso en la práctica implica un tipo de malversación de fondos públicos".

Santoro, junto con el equipo de la Fundación Apolo, presentará una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, un pedido de acceso de la información pública para saber quién pagó y quién encargó el video y, según la respuesta que reciban, realizarán una denuncia penal por malversación de fondos.