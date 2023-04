El crecimiento de la industria pyme

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La producción de la industria manufacturera pyme aumentó 2,4 por ciento en marzo frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, mientras que en relación a febrero se mantuvo sin variación, de acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con el dato de marzo, la industria acumula un ascenso del 5,2% respecto del mismo trimestre de 2022.

A pesar del avance evidenciado, desde CAME advirtieron que "si bien la demanda sigue firme por ahora, hay empresas que dudan que pueda sostenerse ese ritmo en los próximos meses si no se estabilizan los costos".

En ese sentido, puntualizaron que "el sector industrial pyme está fabricando en un contexto de mucha incertidumbre marcada por la inestabilidad macroeconómica y en un esquema productivo de administración de importaciones".

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), del tercer mes del año, reveló que el uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra subió a 73,3%, esto es 1,6 puntos porcentuales por encima de febrero (71,7%).

Los niveles más elevados se encontraron en "Papel e Impresiones" (82,4%), y los más bajos en "Metal, Maquinaria y Equipo y Material de Transporte", y en "Productos químicos y plásticos", ambos con 69,9%.

La entidad gremial - empresaria aseguró que "hay sectores como son los productores de químicos, plásticos o metalmecánicos, donde sorprende el dinamismo inversor, casi desacoplado de la coyuntura.

La mayoría de esas pymes se están financiando con recursos propios, y encuentran que, en este contexto, la mejor opción es reinvertir rápidamente las utilidades en la misma empresa".

En el rubro Alimentos y bebidas la producción trepó 9,1% anual en marzo, a precios reales, y acumula un aumento de 6% en el primer trimestre del año (frente a los mismos meses de 2022). En la comparación mensual, subió 4,4%, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en 76,7%.

En Indumentaria y textil la producción se elevó un 1,8% anual en marzo, a precios constantes, pero suma una baja de 1,2% en el primer trimestre del año (frente a los mismos meses de 2022). En la comparación mensual, subió 3,9% y la capacidad instalada fue del 73,8%.

Por el lado de Maderas y muebles la fabricación se retrajo 1,6% anual en marzo, a precios reales, pero lleva un crecimiento de 3,2% en el primer trimestre del año (siempre frente al primer trimestre del 2022). En la comparación mensual, cayó 8,4%, en tanto que el uso de la capacidad instalada subió 1,8 puntos, de 72,4% en febrero a 74,2% en marzo.

Debe señalarse, finalmente, que en Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte la producción aumentó 0,7% anual en marzo, a precios reales, y 2,9% en el primer trimestre del año (frente a los mismos meses de 2022). En la medición mensual bajó 3,8%. El ramo usó 2,4 puntos más de capacidad instalada que en febrero, alcanzando el 69,9%.