El Mundial Sub 20 a la vuelta de la esquina

Una vez más nuestro país abrigará las expectativas de los futbolistas que en esa franja etaria, se muestran entre una pubertad perezosa y una explosión consagratoria en sus distintos equipos; ya fuimos anfitriones haces más de 2 décadas de una edición similar y lo que en esa oportunidad ocurrió desde lo deportivo, nos remiten a tiempos de los años felices bajo el paraguas educativo de José Pekerman.

El 8 de julio de 2001 la selección argentina se consagró campeona del Mundial sub 20 con un equipo descollante. No era el primer título de la era de José Pekerman al frente de los combinados juveniles (ya había conseguido los trofeos de la categoría en Qatar 1995 y Malasia 1997), pero esta corona tenía un condimento especial: era en casa, ante un público albiceleste que colmó el estadio de Vélez en la final.

Grandes jugadores salieron de aquella camada. Había algunos futbolistas que por entonces ya se destacaban en el medio local como Javier Saviola, Leandro Pipi Romagnoli o Nicolás Burdisso, y otros que adquirieron el status de estrella con los años, tales los casos de Leonardo Ponzio, Maxi Rodríguez, Andrés D’Alessandro, Fabricio Coloccini o Alejandro Chori Domínguez, entre otros. De aquel plantel, la mayoría ya había debutado en Primera y unos pocos aún jugaban en Reserva. Solo uno estaba en Europa: Julio Arca, que jugaba en el Sunderland de Inglaterra.

El José Amalfitani de Liniers fue el escenario que albergó todos los partidos de esa campaña que marcó a una generación. En la fase de grupos, Argentina logró victorias consecutivas ante Finlandia (2-0), Egipto (7-1) y Jamaica (5-1). Esos resonantes triunfos contagiaron a un público que hasta ese momento había acompañado, pero no de manera masiva. El duelo de octavos de final ante China fue el más ajustado (2-1) y luego en cuartos se dio un choque consagratorio ante Francia -otro candidato-, con un contundente 3-1. El equipo brilló con otra goleada por 5-0 ante Paraguay en semis y la final ante Ghana fue una fiesta: el aplastante 3-0 desató la euforia generalizada. Saviola se llevó el Balón de Oro al mejor jugador del certamen y D’Alessandro se quedó con el de Plata. El Conejito, además, obtuvo el Botín de Oro por haber sido el goleador del certamen, con 11 conquista en siete partidos.

Las cosas del fútbol y de la FIFA y porque no agregarlo al presidente Claudio Tapia, volverán a entregarle a nuestro país la responsabilidad de organizar una nueva edición, que en principio se había depositado en Indonesia y que como ya explicamos, permitirá que nuestro seleccionado integre ese staff en su calidad de anfitrión.



ALGUNAS DE LAS FIGURAS QUE ESTARÁN EN EL TORNEO

Como ya se sabe desde el último viernes, Argentina ocupará el grupo A junto a Guatemala, Uzbekistán y Nueva Zelanda; el entrenador albiceleste Javier Mascherano entregó una lista preliminar con 37 nombres, alguno de los cuales, en su próximo viaje a Europa tratará de destrabar las negativas de sus clubes para reforzar su plantilla.

Por otra parte, podemos analizar el caso de ciertas figuras que, de no mediar posiciones inflexibles, prestigiarán la contienda.

Alejandro Garnacho: El extremo del Manchester United será una de las caras más conocidas en la Copa del Mundo juvenil y llega con muy buen ritmo a la competencia, más allá de no haber podido participar con su selección en el Sudamericano Sub-20 que se realizó en Colombia ni en los amistosos ante Paraná y Curazao con el equipo mayor que orienta Lionel Scaloni debido a una lesión.

El futbolista nacido en España hace 18 años, pero nacionalizado argentino, ya debutó con la Albiceleste en un amistoso ante Estados Unidos (2-2) el 26 de marzo de 2022 en el predio de Ezeiza y lleva cinco partidos con cuatro goles y una asistencia con su seleccionado. Con su club, Garnacho va ganando terreno y es considerado por el entrenador Erik Ten Hag. Ha disputado 32 encuentros oficiales con 5 goles y 6 asistencias para los Diablos Rojos.

Vitor Roque: El delantero de Athletico Paranaense fue una de las figuras del Sudamericano, donde se consagró con su seleccionado y además terminó como el goleador del certamen (6 tantos) junto a su compañero de ataque, Andrey Santos.

Surgido en el América Mineiro, el joven de Mina Geráis, pasó por Cruzeiro y fue transferido en cifra récord al Paranaense, donde ya disputó la Copa Libertadores. Además, debutó en la selección mayor en el amistoso que

Brasil perdió ante Marruecos en Tanger. Reemplazó a Rodrygo al minuto 65 de juego.

Mohamed Ali-Cho: Francia llega al Mundial Sub 20 tras alcanzar las semifinales del europeo disputado en Eslovaquia y cuenta con un plantel plagado de talentos, entre los que se encuentra el centro delantero que llegó a la Real Sociedad desde Angers a cambio de 11 millones de euros.

Momo Cho ya debutó en La Liga, Copa del Rey y Europa League con el conjunto español y es considerado por el técnico de Les Bleus como un factor clave, junto con Lucas Gourna, Ryan Cherki, Matthis Abline y Alan Virginius.

Por citar algunos de los futbolistas que estas potencias van a convocar para el campeonato que comenzará el próximo 20 de mayo, en el caso de Garnacho, las negociaciones no están caídas y el actual entrenador confía en torcer la historia a partir de su buena relación con la Premier League, donde jugó 6 temporadas.