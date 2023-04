"Argentina, 1985" fue elegida como Mejor Película en los Premios Platino

Por Hugo F. Sánchez, enviado especial. - Tal como se vaticinaba, “Argentina, 1985” se consagró como la gran ganadora de los Premios Platino como Mejor Película Iberoamericana de Ficción, además de otros cuatro reconocimientos en la 10ma. edición de los galardones que distingue lo mejor del cine de esta región cultural, en el Palacio Municipal Ifema de Madrid.

De las 14 nominaciones que tenía el filme dirigido por Santiago Mitre, además de Mejor Película, se llevó las estatuillas al Guión para Mariano Llinás y Santiago Mitre; Interpretación Masculina para Ricardo Darín, Arte de Micaela Saiegh; y el Platino al Cine y Educación en Valores, destacándose sobre el resto de sus competidoras.

A su vez, “Competencia Oficial”, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, ganó en el flamante Premios a la Mejor Comedia.

Por su parte, en el rubro Mejor Miniserie o Teleserie, la más premiada fue “Noticias de un secuestro”, de Andrés Wood (que se alzó con cinco galardones en total), Guillermo Francella triunfó en el apartado de Interpretación Masculina por “El encargado”, mientras que Alejandro Awada fue elegido el mejor intérprete de reparto por “Iosi, el espía arrepentido”, de Daniel Burman.

Después de una extensa y concurrida alfombra roja repleta de estrellas españolas y de toda Latinoamérica, con Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner como figuras destacadas, a las 21 comenzó la gala de los Platino, con la conducción de la actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán, el actor mexicano Omar Chaparro y la intérprete española Paz Vega.

El primer show de la noche estuvo a cargo del actor y cantante español Adrián Lastra y enseguida llegó la mención de las producciones nominadas a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción y las series.

La argentina Martina Guzmán y el chileno Benjamín Vicuña fueron los primeros convocados para entregar el premio Ópera Prima de Ficción, que fue para la coproducción chileno argentina “1976”, con la directora Manuela Martelli presente, que dijo “A cincuenta años del golpe en Chile, es necesario que se mantenga viva la memoria”.

Luego fue el turno de la cantante Lucrecia, que cantó “Le pongo sazón”, de Celia Cruz, acompañada por un grupo de bailarines, que hizo levantar a los invitados de sus butacas.

Como Mejor documental fue elegido “El caso Padilla”, de Pavel Giroud, que aborda la historia de un poeta que fue llevado a la cárcel y obligado a retractarse, “algo que sigue sucediendo” para luego decir que el gobierno de su país “es un gobierno autoritario”.

La Mejor Dirección fue para Rodrigo Seregoyen por “As bestas”, una de las favoritas de la noche que finalmente cayó frente a “Argentina, 1985”.

El Premio Platino al Cine y Educación en Valores fue para “Argentina 1985”, de Santiago Mitre, con la presencia del productor Axel Kuschevatzky, que agradeció el premio y afirmó que “esta película existe porque la memoria es importante y la violencia no es solución de nada en ninguna parte del mundo” y agregó: “Tenemos que pelear por la memoria la verdad y la justicia, por eso ‘Nunca Más’”.

El momento del Platino de Honor para el actor puertorriqueño Benicio del Toro llegó promediando la ceremonia, que recibió el galardón de manos del presidente de Egeda, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, Enrique Cerezo.

El actor habló sobre lo que significa ser latino en los Estados Unidos y contó que cuando era joven alguien le dijo: “¿Estarías dispuesto a cambiar tu nombre?”; y abundó: “Después en Hollywood me ofrecieron a un médico para que me opera para hacerme más grandes los ojos”.

“Ahí empezaron a surgir las dudas” dijo el artista, que aseguró que lo más importante fue “interpretar personajes a los que pudiera darle matices, humanidad”.

“Los latinos no somos todos iguales y se trata de demostrar que lo importante es lo que compartimos, no lo que nos divide”, concluyó.

El cantante colombiano Sebastián Yatra protagonizó el principal número musical de la noche, “Una noche sin pensar”, recientemente editado.

Luego llegó el primer premio importante para “Argentina, 1985”, más allá de los rubros técnicos, que fue Mejor Guión para Mariano Llinás y Santiago Mitre, ausentes en la sala, por lo que recibieron la estatuilla Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Media hora antes de la medianoche se anunció un premio que todos estaban esperando a la Mejor Interpretación Masculina que fue para Ricardo Darín, por su rol como el fiscal Julio César Strassera en “Argentina, 1985”.

“Muchísimas gracias por el reconocimiento, que quiero compartir con mis compañeros, en especial con Peter Lanzani, además de Alejandra Flechner y Norman Briski”, sostuvo.

Después, el actor dijo que los Premios Platino eran un lugar de “resistencia que nos sigue estimulando y alentando los proyectos futuros”.

También recordó las palabras de Benicio del Toro en cuanto a “estar preparados para el rechazo” y rescató el concepto de darle “humanidad” a los personajes: “Por eso dedico este premio a la maravillosa humanidad de un señor que se llamaba Julio César Strassera”, concluyó.

En el cierre de la ceremonia se anunció que “Argentina 1985”, de Santiago Mitre, era la Mejor Película Iberoamericana de Ficción de esta edición de los Premios Platino.

“Tenemos una inmensa suerte de recibir el apoyo de ustedes y de hacer películas y la posibilidad de contar estas historias”, dijo Kuschevatzky nuevamente en el escenario del Ifema.

“No podemos olvidar la valentía de los testigos que declararon en el juicio, no tiene equivalente, estaban a centímetros de los que los habían torturado”, resaltó.

Como final, el productor arengó: “Esta película le dio trabajo a más de 5.000 personas, el cine siempre da, viva el cine latinoamericano”. TÉLAM