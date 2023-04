Boluarte resolvió cambiar a cuatro ministros en Perú

LIMA, Perú, 24 (Reuters). - La presidente peruana, Dina Boluarte, anunció el cambio de cuatro ministros de su gabinete, sin incluir a los funcionarios clave de Economía y de Energía.

El sorpresivo anuncio ocurre horas después de la llegada del expresidente Alejandro Toledo al país para enfrentar cargos de corrupción.

En un evento, transmitido por la televisora oficial, Boluarte tomó juramento a Daniel Maurate Romero (Justicia), Antonio Varela (Trabajo), Magned Márquez Ramírez (Educación) y Juan Carlos Mathews (Comercio Exterior).

La presidenta asumió el poder en diciembre cuando el entonces mandatario Pedro Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

Desde entonces, la actual jefa de Estado ha enfrentado protestas con más de 50 muertes.



EXTRADITADO

El ex presidente peruano Alejandro Toledo llegó ayer a su país, donde es señalado por presuntos actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht, tras ser extraditado por autoridades estadounidenses.

Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, arribó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, escoltado por la policía local.

El ex mandatario se entregó el viernes a las autoridades estadounidenses para su extradición.

Imágenes difundidas por televisoras locales mostraban al ex funcionario de pie, escoltado por al menos cinco oficiales y con las manos cubiertas, llevado del brazo de uno de los agentes.

El ex presidente de 77 años está acusado de presuntamente haber recibido 35 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de ganar la construcción de la carretera Interoceánica Sur, de acuerdo con la fiscalía local, que solicitó una condena de 20 años para el ex mandatario.

Toledo es el tercer presidente peruano que va a prisión por diversos delitos. "Tenemos este triste récord de tres ex presidentes presos. No hay ningún otro precedente en la región ni en otro lugar del mundo", señaló el abogado penalista Carlos Caro.