Verdad, mentira, un puente que destruye vidas

Por Alicia Riberi



Normalmente nos formamos desde que nacemos en una familia, con distintos orígenes, experiencias, pero a la que le corresponde ir instalando valores, principios en los hijos, para que puedan ir desenvolviéndose en la vida y defendiéndose de los distintos ataques a los que queden expuestos. Hoy pareciera que todo eso cambió. La vorágine de la vida en muchas oportunidades, alejaron a hijos de padres, de abuelos, de hermanos y eso fue desgastando la sociedad y la dejó con una pata menos, como si fuera una mesa que obviamente se caerá sin sus cuatro patas. Hay quiénes luchamos para recuperar lo que se está perdiendo, intentando que volvamos a mirarnos para adentro sin miedos, tratando de sacar lo que nos quita el equilibrio, para avanzar en nuestra vida y hacer de nosotros mismos la mejor versión. Para lograr esto cada uno debe ocupar su lugar, la familia es la que debe responsabilizarse de aconsejar, de dar amor, ya que es este el que brinda el blindaje para no equivocar el camino y amortiguar los golpes.

La escuela es un complemento, pero jamás debemos permitir, que sea, la que de los lineamientos que le corresponden a la familia. El tronco se forma en el hogar después crecen las ramas que teniendo un tutor firme muy difícilmente se tuercen. Seguramente se pueden torcer en contacto con el mundo.

Ese es el gran problema, el mundo nos pone en contacto con muchas cosas que a veces no son buenas y ahí entra el mal que devora todo a su paso.

La mentira es una gran cáncer que azota el mundo y no a mujeres ni a hombres ni a niños…a todos. Cuando escucho decir que la mujer no miente, no puedo menos que reírme. Hay mentiras sonsas, pequeñas, insignificantes pero son las que construyen las grandes mentiras que destruyen vidas, desatan guerras, provocan conflictos, alejan familias.

La sabiduría es lo que marca la diferencia…como dice la Biblia:…La sabiduría supera en movilidad, a cualquier cosa que se mueva, todo lo atraviesa y lo penetra gracias a su pureza. Ella es un derrame del poder de Dios, una emanación pura del Todopoderoso en la cual no penetra ninguna cosa manchada…Sabiduría 7-24,25. En consecuencia la sabiduría nos mantiene lejos de la mentira.

Se preguntarán quién posee entonces el don de la sabiduría… el que resiste a la tentación de corromperse, de jugar sucio, de no callar a tiempo. Hay una buena noticia podemos elegir, optar por la sabiduría como aliada o abrazar la corrupción.

Que pasó en el mundo, en nuestro país, en esta comunidad? El amor al poder, al dinero, a la notoriedad, a un cargo ensució todo. Empezando por la política, siguiendo por la justicia, y todos los estamentos de poder, que dejaron de pensar con responsabilidad para endulzarse con riquezas, se ciñeron a lo palpable, material, que como dice la biblia, no se llevarán a la fosa cuando mueran. Nadie es eterno.

Debo reconocer que debe haber honrosas excepciones, en la política conozco algunas y en la justicia estoy esperando encontrarlas, ya que eso no significa que no existan. He conversado con jueces retirados, fiscales y abogados que se hayan decepcionados de la justicia hoy. Opinan como muchos de nosotros. La justicia debe respetar la constitución, debe investigar, debe guiarse por pruebas palpables y no por relatos, no debe tener ideologías de ningún tipo porque deja de ser justicia. Los que tienen poder deben ser más humildes y dejar de lado la soberbia ya que he visto mucha gente poderosa caer y eso es terrible.

Finalmente voy a cerrar esta nota con una parábola: Cierto hombre importante le preguntó: -Maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: porqué me llamas bueno? Solamente uno es bueno y ése es Dios. Conoces los mandamientos: no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre….Pero él contestó: todo eso yo lo cumplo desde joven. Al oir esta declaración, Jesús le dijo: todavía te falta algo, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un lugar en el cielo; después ven y sígueme. Cuando él escuchó la respuesta se puso triste porque era harto rico….

Como corolario les digo: estamos a tiempo de hacer las cosas bien…es mejor retirarse de una carrera brillante con humildad, que alejarse con poder y tener un corazón hueco. Al momento de morir viene a nuestra memoria todo el mal que se hizo en vida y es terrible cuando ya no se puede cambiar. Debe ser maravilloso partir de este mundo mirando para atrás y ver una vida de lucha con errores pero superados día a día y ser respetado por todos por haber regalado una vida de servicio honesto. Yo creo en la vida eterna y para ella trabajo día a día. Invito a todos a hacerlo porque vivir haciendo daños y lastimando personas nos garantiza un final muy triste como el que edificó su casa sobre la arena y vino un huracán y se la llevó, En cambio la casa edificada sobre una roca no nos libras del dolor pero nos garantiza la vida eterna.