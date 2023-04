Provincia inauguró subdelegación de Agencia de Control Policial en Rafaela

En la mañana de ayer, en nuestra ciudad, se llevó a cabo la inauguración de una subdelegación de la Agencia de Control Policial (ACP), la cual está ubicada en calle Necochea 296 -esquina Sargento Cabral-. En la oportunidad se puso en funciones al personal de la ACP en el Departamento Castellanos.

Para lograr esta apertura, coordinaron esfuerzos varios organismos tales como la subsecretaría de Control Institucional, siguiendo los lineamientos trazados por el Ministerio de Seguridad, en sintonía con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el gobierno municipal de esta ciudad, para establecer la presencia local de esta Agencia y su personal, considerando para ello el crecimiento urbano y la extensión del territorio que comprende bajo su jurisdicción. Se recuerda que en la edición del 5 de abril último, LA OPINIÓN anunció en exclusiva la apertura de esta nueva Agencia policial en la ciudad de Rafaela.

El acto estuvo presidido por el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach; acompañado por el secretario de Prevención en Seguridad municipal, Maximiliano Postovit; el secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero; la subsecretaria de Control Institucional, Raquel Cosgaya; y la directora de la Agencia de Control Policial, Doris del Valle Abdala.



MINISTRO CORACH

En la oportunidad, el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, quien encabezó la ceremonia, mencionó que “en este acto estamos inaugurando y cumpliendo un compromiso que asumió el Gobernador, desde el inicio de su gestión, cuando exclamó que íbamos a terminar con la connivencia del delito con el Estado”.

Luego, el ministro recordó que “venimos de un proceso que fue traumático y poder corregir la situación nos lleva mucho tiempo”; destacando que “nunca nos torcimos de nuestro objetivo. Al gobernador nunca le tembló el pulso y si hubo que cambiar un jefe de Policía o un ministro de Seguridad, lo hizo”.

En ese sentido, Corach dijo que “nosotros necesitamos policías comprometidos. Cuando asumimos nos encontramos con policías que no tenían chalecos antibalas, ni infraestructura necesaria y nosotros hicimos una inversión, compramos vehículos, invertimos más de U$S 3,5 millones para que funcione bien el 911, próximamente inauguraremos el que esta aquí en Rafaela, y hemos dotado a la Policía de todo lo que necesita para poder garantizar la seguridad y el trabajo de cada uno de los efectivos en los barrios”.

“El año pasado -continuó el Ministro- tuvimos un número inédito de policías detenidos, más de 120 policías. No toda la Policía es mala hay que diferenciarlo. Estos 120 policías no estaban haciendo bien las cosas por distintas causas: por narcotráfico, por hurto o por lo que fuere, y no tienen nada que hacer ni con los buenos policías ni en la calle. Por eso confiamos en la Agencia y le vamos a dar todos los recursos que estén a nuestro alcance porque a la mala Policía, que no representa a los más de 23.500 uniformados que hoy hay, la queremos afuera. Es una decisión y el ejercicio del poder en este caso. Este fue nuestro objetivo”, agregó el ministro de Gestión Pública.

Refiriéndose en particular a la situación extrema de inseguridad que vive la ciudad de Rosario, Corach sostuvo que, “ojalá hubiéramos podido mejorar lo de la ciudad de Rosario, que para nosotros es una gran preocupación, pero debemos tener en cuenta de dónde venimos. No venimos de una situación ideal, ni el delito comenzó el 10 de diciembre de 2019 cuando asumió Perotti. Esto viene desde hace mucho tiempo y nosotros tenemos la firme decisión: no nos tiembla el pulso así que en nombre del Gobernador cuenten con nosotros”, concluyó.



SUBSECRETARIA

COSGAYA

Por su parte, la subsecretaria de Control Institucional, Raquel Cosgaya, mencionó que “el control hace falta pero no para perseguir ni para sancionar, hace falta para el buen actuar porque la persona que está controlada, acompañada en la gestión hace mucho mejor toda su labor”.

Además, destacó “Me gusta la cercanía, el diálogo y que expresen cuales son las problemáticas que tienen como Agencia; y también recalcar la importancia de las capacitaciones porque muchas de las cuestiones que producen una falta se debe a la ausencia de capacitación o de conocimiento”. Concluyó: “se debe valorar al buen policía y que haya diferencia entre el que obra mal y el que obra bien”.



OTRAS PRESENCIAS

También estuvieron presentes otros funcionarios provinciales y locales: el subsecretario de Seguridad Preventiva, Gustavo Puchetta; el subsecretario de Investigación Criminal, Darío Monti; junto a otras autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia. El subjefe de Policía de la provincia, José Eduardo Senn; el director general de la Agencia de Investigación Criminal, Carlos Zoratti; el jefe del Observatorio de Seguridad, Emanuel Torres; el jefe de la Unidad Regional V, Víctor Hugo Rivero; el subjefe de esta Unidad, Mario Leguizamón; y la jefa del Departamento de Coordinación General Operativa de la ACP, Daniela Menen.



AGENCIA DE

CONTROL POLICIAL

La Agencia de Control Policial es la dependencia encargada de ejercer el control de las actividades de la Policía de la Provincia, investigando, administrativa y judicialmente, acciones que puedan incurrir en delitos o lesionen el derecho de los ciudadanos.

El objetivo de este organismo de atención ciudadana y controlador de la fuerza policial es garantizar derechos esenciales de control, prevención y seguridad pública, en beneficio de los ciudadanos del departamento de Castellanos.