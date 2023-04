River recibe a Independiente

Este domingo, desde las 20.30, River Plate e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional 2023 (LPF). El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Más Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. En el último enfrentamiento entre ambos, en el marco de la jornada 12 de la LPF 2022, el Millonario se quedó con la victoria por la mínima diferencia en condición de visitante con un gol de Matías Suárez en el último minuto.



BOCA EN ROSARIO



Boca visitará a Rosario Central este domingo, desde las 15.30 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 13 de la Liga Profesional 2023 en busca de cortar la racha de tres derrotas consecutivas e intentará sumar por primera vez de la mano de Jorge Almirón en el plano local ante uno de los protagonistas.

El Xeneize, que viene de conseguir su primer triunfo con el nuevo entrenador ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, necesita levantar en el certamen en el que marcha 19° con apenas 14 unidades y a 16 del líder River. Para eso Almirón decidió poner a todos los titulares pese a que en la semana ensayó con un once alternativo.



OTROS PARTIDOS. HOY. 11hs San Lorenzo vs Platense, 17.30hs Instituto vs Banfield, 18.00hs Estudiantes LP vs Talleres. LUNES. 15.30hs Barracas vs Defensa y Justicia, 19.00hs Racing vs Atlético Tucumán, 21.30hs Argentinos vs Gimnasia LP. MARTES. 19.30hs Tigre vs Huracán.



Las posibles formaciones:



ROSARIO CENTRAL: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero y Martín Payero; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Miguel Russo.



BOCA: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana; Damián Martínez, Walter Montoya, Kevin Ortíz, Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra o Lautaro Giaccone, Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.



Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 15.30hs TV: TNT Sports.



RIVER - INDEPENDIENTE



RIVER: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; José Paradela, Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán.



INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Cristian Báez, Damián Pérez o Edgardo Elizalde; Mauricio Cuero, Iván Marcone, Agustín Mulet, Javier Vallejo; Matías Giménez y Martín Cauteruccio.



Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Andrés Merlos.

Hora: 20.30hs TV: ESPN Premium.