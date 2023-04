Evans puntero en Croacia tras el abandono de Neuville

«No puedo decir que estoy satisfecho. No estaba tan contento con la forma en que manejé allí y si Ott tuviera problemas, no se lo desearía. No es bueno explotar una brecha como esa, pero todavía hay un largo camino por recorrer”, señaló sorpresivamente al concluir Elfyn Evans la segunda etapa del Rally de Croacia, en donde se impone con el Toyota Yaris tras el fuerte golpe contra un árbol el Hyundai de Thierry Neuville en la P.E. 11.

Con tan solo un tramo ganado (P.E. 8), el británico y su copiloto Martin Scott han conseguido establecerse en el liderazgo de la competencia válida por la cuarta fecha del campeonato mundial, y limando centésimas para cerrar el día con una diferencia de 25s4 sobre el estonio Ott Tanak a bordo del Ford Puma (cuenta con dos tramos ganados) y navegado por Martin Järveoja.

En el tercer puesto, continúa el finlandés Esapekka Lappi y su copiloto Janne Ferm, son los mejores representantes del equipo Hyundai i20, quien está a 55s4 de Evans, superando a los Toyota del campeón mundial Sébastien Ogier (Vincent Landais), Kalle Rovanpera (Janne Haittunen) y Takamoto Katsuta (Aaron Johnston), escalonados a más de 1m49s de su compañero de marca.

La división RC2 está encabezada por los franceses Yohan Rossel y Arnaud Dunand, quienes están tripulando un Citroën C3 que les permite superar a los Skoda Fabio de Nikolay Gryazin y Konstantin Aleksandrov, por 11s5, y el de Emil Lindholm y Reeta Hämäläinen, por 1m22s2.

En RC3, en tanto, ganan también los representantes galos Laurent Pallier y Marine Pellamourgues, con un Ford Fiesta.Este domingo se disputarán cuatro pruebas especiales.