TC2000: Pernía no dejó dudas en la clasificación

El tandilense Leonel Pernía (Renault) consiguió este sábado el mejor tiempo clasificatorio en la tercera fecha del TC2000 que se disputa en el autódromo cordobés Oscar Cabalén, en Alta Gracia. El líder de la categoría, ganador en las dos primeras jornadas en Buenos Aires y Rafaela, clavó un tiempo de 1:33.100, con el que aventajó por 101 milésimas a Franco Vivian (Chevrolet Cruze) y por 158 a Ignacio Montenegro (Renault Fluence), su compañero en el Axion Energy Sport Team.

Los diez primeros puestos los completaron Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze), Facundo Ardusso (Honda Civic), Facundo Aldrighetti (Toyota Corolla), Mariano Pernía (Renault Fluence), Julián Santero (Toyota Corolla), Lucas Bohdanowicz (Toyota Corolla) y Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence).Leonel Pernía encabeza las posiciones del TC2000 con 74 puntos y una considerable ventaja sobre sus escoltas Ardusso (45) y Montenegro (43).

Hoy, desde las 9.50, se disputará la primera de las dos finales previstas en el último día de acción en Córdoba.



ROSSI EN BRASIL

El piloto argentino Matías Rossi (Toyota Corolla) no pasó el primer corte clasificatorio y se ubicó en el puesto 23 del ordenamiento de salida para la carrera de este domingo en Interlagos, Brasil, correspondiente a la segunda fecha del Stock Car Pro Series."Un día bien difícil hoy, quedamos con un auto desbalanceado por mucha ida de cola, no pudimos ser rápidos y clasificamos muy atrás, puesto 23", lamentó el "Misil" en un video subido a las redes sociales.

El representante de la escudería Full Time Sports cronometró un tiempo de 1:41.922,El poleman de la jornada fue el brasileño Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze), quien marcó 1:41.009 y fue escoltado por el ex Fórmula 1 Rubens Barrichello y César Ramos, ambos con Toyota Corolla.

Este domingo se disputarán las dos finales de la categoría en el célebre autódromo paulista desde las 12:10 y 12:50 de Argentina, con transmisión de TyC Sports 2.